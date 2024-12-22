Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 24 Triệu

Công ty TNHH Thiết kế T&T
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Công ty TNHH Thiết kế T&T

Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T

Mức lương
17 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VPI 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 17 - 24 Triệu

Phát triển các ứng dụng Desktop/ Web application chủ yếu dựa trên nền tảng .NET kết hợp Autodesk API cho công việc liên quan tới BIM/ CIM Nhật Bản
Bảo trì, cập nhật, nâng cấp các ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng
Xây dựng báo cáo, hỗ trợ các phòng ban theo yêu cầu.

Với Mức Lương 17 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết nghiệp vụ về ngành Xây Dựng, trên 3 năm kinh nghiệm lập trình các ứng dụng sử dụng các API phần mềm của hãng Autodesk như AutoCAD, Revit, Civil3D hoặc Navisworks...
Có kiến thức tốt về lập trình C#, WPF, mô hình MVVM và cơ sở dữ liệu
Có kiến thức về lập trình Mobile, Web application là một lợi thế
Ham học hỏi, nghiên cứu các công nghệ mới, và phần mềm.
Có khả năng mô tả vấn đề một cách rõ ràng và ngắn gọn
Có khả năng làm việc nhóm, học hỏi và hỗ trợ các thành viên khác trong team
Có khả năng đọc hiểu sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật từ N3 trở lên là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 17.000.000 - 23.000.000 ( thương lượng)
Ngày nghỉ lễ theo quy định của Việt Nam và 4 ngày nghỉ hè của công ty
Thời gian làm việc 8:00 đến 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Overtime tính theo Luật lao động
Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho nhân viên trên tổng lương. Ngoài ra có thêm gói bảo hiểm sức khỏe mở rộng và hỗ trợ gói tập sức khỏe cho nhân viên
Hỗ trợ học phí cho các khóa học phục vụ cho công việc (khóa học tiếng Nhật, khóa học kỹ thuật, khóa học phần mềm...)
Review lương: 2 lần/ năm, thưởng hè + thưởng Tết...
Du lịch công ty, teambuilding, tiệc sinh nhật hàng tháng và các phúc lợi khác
Có cơ hội làm việc tại Nhật đối với những ứng viên có N3 trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết kế T&T

Công ty TNHH Thiết kế T&T

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13 - Tòa nhà VPI - 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

