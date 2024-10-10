Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

CÔNG TY TNHH GITS
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH GITS

Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại CÔNG TY TNHH GITS

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Handico, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Tiếp nhận, phân tích yêu cầu từ cán bộ tư vấn nghiệp vụ, hỗ trợ giải pháp cho các yêu cầu chức năng, báo cáo, tích hợp...
- Thiết kế, lập trình, làm tài liệu và sửa lỗi chương trình
- Nghiên cứu các công nghệ và sản phẩm mới và đề xuất ứng dụng vào thực tiễn.
- Đào tạo, hỗ trợ các thành viên mới trong team;
- Tham gia các dự án phát triển phần mềm với các khách hàng lớn của Công ty

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 4 năm KN làm việc với .NET
- Kinh nghiệm làm việc: Đã từng tham gia các dự án dạng business process management là 1 lợi thế
- Có kiến thức sâu về .NET framework (Web API, MVC, MVVM, Linq, n-tier architecture, ...)
- Có kiến thức sâu về hệ quản trị CSDL: SQL Server ( cài đặt, cấu hình, tối ưu database)
- Có kinh nghiệm thiết kế database
- Có kinh nghiệm sử dụng Redis, MongoDB, RabbitMQ,
- Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý lập trình (Git, SVN ...)
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu
- Ưu tiên các bạn biết Neo4j (Cypher), Docker, Kubernetes, SOLID principles

Tại CÔNG TY TNHH GITS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: upto 25M
- Hưởng 13 tháng lương/năm (chưa tính các khoản thưởng khác trong quá trình làm việc như thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng theo doanh thu công ty);
- Hỗ trợ chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế.
- Các hoạt động team building hàng quý & company trip 1 lần/năm.
- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định;
- Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo...) 4 lần/năm;
- Được tham gia lớp tiếng Nhật miễn phí tại Công ty;
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GITS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GITS

CÔNG TY TNHH GITS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VTI, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

