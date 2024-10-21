Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

– Được tham gia phát triển các sản phầm quản lý file tập trung, cổng thông tin trên nền tảng công nghệ .Net, Angular...

– Được tìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm, cách thức làm việc team work, đóng góp ý kiến để phát triển sản phẩm;

– Được làm việc và học hỏi trên các nền tảng công nghệ đang hot hiện nay như: .Net Core, Angular, React....

– Được tham gia vào các dự án của công ty thuộc các lĩnh vực như chính phủ, ý tế, giáo dục... trên nền tảng công nghệ của Microsoft như .Net Framework, .Net Core, Entity Framework, SQL Server...

– Được tham gia vào các buổi đào tạo của công ty về công nghệ, giải pháp... để nâng cao trình độ;

– Được định hướng về road map công việc cũng như sự nghiệp, tư vấn hướng phát triển sự nghiệp theo tiềm năng của bản thân.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng lực và kinh nghiệm chúng tôi mong muốn : – Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan; – Yêu cầu có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên. – Có hiểu biết về ngôn ngữ lập trình C#, sử dụng được .NET Framework, có hiểu biết về ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Entity Framework.

Năng lực và kinh nghiệm chúng tôi mong muốn :

Ưu tiên: – Ưu tiên các ứng viên có kiến thức hoặc đã làm việc trên các quy trình phát triển phần mềm : Scrum, Agile; – Đặc biệt ưu tiên các ứng viên có niềm đam mê với CNTT, các ứng viên đã có sản phẩm của riêng mình trong suốt quá trình học tập và làm việc.

Ưu tiên:

Kỹ năng khác: – Có khả năng quản lý, lập kế hoạch tốt; – Tư duy sáng tạo, có khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu; – Có khả năng làm việc tự chủ và làm việc theo nhóm; – Chủ động, có tư duy logic, mạch lạc, nhanh nhạy, có khả năng ứng xử và giao tiếp tốt; có khả năng chịu được áp lực cao của công việc.

Kỹ năng khác:

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam Thì Được Hưởng Những Gì

Những điều Savis mang lại cho bạn:

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm; – Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm; – Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp; – Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới; – Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi; – Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm; – Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành; – Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác; – Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ; – Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

