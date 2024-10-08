Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

• Đọc tài liệu và phân tích yêu cầu từ khách hàng: specs, design

• Viết tài liệu chi tiết về dự án

• Tư vấn khách hàng

• Thiết kế hệ thống

• Coding

• Thực hiện unit test theo nhu cầu dự án

• Báo cáo hàng ngày với teamleader hoặc PM dự án

• Hỗ trợ team cùng phát triển

• Cập nhật tiến độ công việc hàng ngày vào tool quản lý dự án

• Thực hiện đúng quy trình phát triển phần mềm

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng chuyên ngành CNTT.

• Yêu cầu trình độ đọc hiểu tiếng Anh.

• Có từ 5 năm làm việc ở vị trí tương đương

• Có khả năng quản lý team, quản lý công nghệ

• Có khả năng đọc hiểu các tài liệu specs, design

• Có khả năng tạo các tài liệu mô tả yêu cầu

• Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng giao tiếp với khách hàng.

• Có kiến thức về 3 trong các cơ sở dữ liệu SQL như Mysql, SQL Server, Postgresql, Oracle

• Ưu tiên có kiến thức về Nosql như MongoDB

• Ưu tiên đã từng làm việc với memcached hoặc redis

• Hiểu về js. Có thể sử dụng 1 trong các open source hoặc framework sau: angular, reactjs, vuejs...

• Có hiểu biết về scss và sass

• Hiểu biết về .NetCore, WebAPI, SignalR

• Hiểu biết về các phương thức Authenticate như Oauth2.0, Basic Authentication, Session Authentication...

• Ưu tiên biết về winform, Window Universal

• Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý source code như SVN, git, gitlab

• Ưu tiên đã từng làm việc với các API như facebookAPI, googleAPI

• Ưu tiên đã từng làm việc với môi trường amazon như EC2, Elastic Search, S3.

Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương upto 35 tr

• Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty

• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).

• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5

• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding, thâm niên,...

• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

