Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty TNHH phần mềm 2NF
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty TNHH phần mềm 2NF

Lập trình viên .NET

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 3A, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

• Đọc tài liệu và phân tích yêu cầu từ khách hàng: specs, design
• Viết tài liệu chi tiết về dự án
• Tư vấn khách hàng
• Thiết kế hệ thống
• Coding
• Thực hiện unit test theo nhu cầu dự án
• Báo cáo hàng ngày với teamleader hoặc PM dự án
• Hỗ trợ team cùng phát triển
• Cập nhật tiến độ công việc hàng ngày vào tool quản lý dự án
• Thực hiện đúng quy trình phát triển phần mềm

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng chuyên ngành CNTT.
• Yêu cầu trình độ đọc hiểu tiếng Anh.
• Có từ 5 năm làm việc ở vị trí tương đương
• Có khả năng quản lý team, quản lý công nghệ
• Có khả năng đọc hiểu các tài liệu specs, design
• Có khả năng tạo các tài liệu mô tả yêu cầu
• Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng giao tiếp với khách hàng.
• Có kiến thức về 3 trong các cơ sở dữ liệu SQL như Mysql, SQL Server, Postgresql, Oracle
• Ưu tiên có kiến thức về Nosql như MongoDB
• Ưu tiên đã từng làm việc với memcached hoặc redis
• Hiểu về js. Có thể sử dụng 1 trong các open source hoặc framework sau: angular, reactjs, vuejs...
• Có hiểu biết về scss và sass
• Hiểu biết về .NetCore, WebAPI, SignalR
• Hiểu biết về các phương thức Authenticate như Oauth2.0, Basic Authentication, Session Authentication...
• Ưu tiên biết về winform, Window Universal
• Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý source code như SVN, git, gitlab
• Ưu tiên đã từng làm việc với các API như facebookAPI, googleAPI
• Ưu tiên đã từng làm việc với môi trường amazon như EC2, Elastic Search, S3.

Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương upto 35 tr
• Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty
• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).
• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5
• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding, thâm niên,...
• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phần mềm 2NF

Công ty TNHH phần mềm 2NF

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà 3a, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

