Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VTI Building, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công việc từ architecture design đến phát triển.

- Đọc hiểu tài liệu & phân tích yêu cầu khách hàng viết tài liệu basic design, detail design.

- Đọc phân tích tài liệu detail design & Coding/UT.

- Hỗ trợ review đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí developer.

- Nắm chắc kiến thức lập trình cơ bản, tư duy & thuật toán tốt.

- Có kinh nghiệm phân tích và làm tài liệu (SRS/BD/DD).

- Có kiến thức và hiểu biết về test (UT/IT/ST).

- Có kinh nghiệm làm cả winform application và web application

- Đã từng làm .NET (VB.Net, C#, ASP.NET MVC, WPF), .NET Core

- Sử dụng thành thạo Entity Framework, LinQ, Redis, DI và có kiến thức và áp dụng được Design pattern vào project thực tế.

- Đã từng làm việc với cở dữ liệu Ms SQL, MySQL, Oracle...có thể viết T-SQL

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm với một trong các ngôn ngữ lập trình khác: JavaScript/Html ( framework: ReactJS/AngularJS/VueJS/NodeJS )

Tại Công ty Cổ phần VTI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ upto 25M

-Fix 13 tháng lương/năm, chưa tính các khoản thưởng khác (thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng doanh thu).

- Được đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty.

- Các hoạt động team building hàng quý và company trip 1 lần/năm.

- Được tham gia các câu lạc bộ như Bơi, Chạy, Zumba, Yoga,...

- Và nhiều các đãi ngộ hấp dẫn khác.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao, phát huy toàn bộ tính sáng tạo và năng lực

- Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VTI

