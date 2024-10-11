Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty Cổ phần VTI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà VTI Building, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện công việc từ architecture design đến phát triển.
- Đọc hiểu tài liệu & phân tích yêu cầu khách hàng viết tài liệu basic design, detail design.
- Đọc phân tích tài liệu detail design & Coding/UT.
- Hỗ trợ review đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí developer.
- Nắm chắc kiến thức lập trình cơ bản, tư duy & thuật toán tốt.
- Có kinh nghiệm phân tích và làm tài liệu (SRS/BD/DD).
- Có kiến thức và hiểu biết về test (UT/IT/ST).
- Có kinh nghiệm làm cả winform application và web application
- Đã từng làm .NET (VB.Net, C#, ASP.NET MVC, WPF), .NET Core
- Sử dụng thành thạo Entity Framework, LinQ, Redis, DI và có kiến thức và áp dụng được Design pattern vào project thực tế.
- Đã từng làm việc với cở dữ liệu Ms SQL, MySQL, Oracle...có thể viết T-SQL
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm với một trong các ngôn ngữ lập trình khác: JavaScript/Html ( framework: ReactJS/AngularJS/VueJS/NodeJS )
- Nắm chắc kiến thức lập trình cơ bản, tư duy & thuật toán tốt.
- Có kinh nghiệm phân tích và làm tài liệu (SRS/BD/DD).
- Có kiến thức và hiểu biết về test (UT/IT/ST).
- Có kinh nghiệm làm cả winform application và web application
- Đã từng làm .NET (VB.Net, C#, ASP.NET MVC, WPF), .NET Core
- Sử dụng thành thạo Entity Framework, LinQ, Redis, DI và có kiến thức và áp dụng được Design pattern vào project thực tế.
- Đã từng làm việc với cở dữ liệu Ms SQL, MySQL, Oracle...có thể viết T-SQL
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm với một trong các ngôn ngữ lập trình khác: JavaScript/Html ( framework: ReactJS/AngularJS/VueJS/NodeJS )
Tại Công ty Cổ phần VTI Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ upto 25M
-Fix 13 tháng lương/năm, chưa tính các khoản thưởng khác (thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng doanh thu).
- Được đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty.
- Các hoạt động team building hàng quý và company trip 1 lần/năm.
- Được tham gia các câu lạc bộ như Bơi, Chạy, Zumba, Yoga,...
- Và nhiều các đãi ngộ hấp dẫn khác.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao, phát huy toàn bộ tính sáng tạo và năng lực
- Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.
-Fix 13 tháng lương/năm, chưa tính các khoản thưởng khác (thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng doanh thu).
- Được đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty.
- Các hoạt động team building hàng quý và company trip 1 lần/năm.
- Được tham gia các câu lạc bộ như Bơi, Chạy, Zumba, Yoga,...
- Và nhiều các đãi ngộ hấp dẫn khác.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao, phát huy toàn bộ tính sáng tạo và năng lực
- Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VTI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI