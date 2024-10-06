Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST)
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST)

Lập trình viên .NET

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia phát triển các sản phẩm phục vụ cho hàng trăm nghìn đến hàng triệu khách hàng về các mảng Đầu tư tài chính, Hóa đơn điện tử doanh nghiệp, Quản lý bán hàng,... Xây dựng và tối ưu sản phẩm đáp ứng hàng trăm nghìn đến hàng triệu người sử dụng đồng thời. Phối hợp cùng đội ngũ BA phân tích, thiết kế, đưa ra giải pháp để phát triển phần mềm đáp ứng đúng, đủ, tiện các yêu cầu của người dùng cuối
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan. Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm lập trình .NET/.NET Core trên nền tảng Web Thành thạo các kiến thức về .NET/.NET Core (C, ASP.NET Core, MVC, ...). Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống sử dụng .NET Core là lợi thế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với Web API, thư viện DevExpress, Azure Cloud,... Có kinh nghiệm với database SQL Server. Đã từng làm sản phẩm sử dụng NoSQL: MongoDB là một lợi thế. Có kinh nghiệm xử lý lập lịch (Task Scheduler), tác vụ chạy ngầm - xử lý hàng đợi (Queue Job). Có kinh nghiệm tham gia xây dựng hệ thống API Gateway và microservices là một lợi thế. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kinh nghiệm sử dụng git
Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hàng tháng từ 15 Triệu trở lên (Thỏa thuận theo năng lực) Môi trường năng động, chuyên nghiệp; sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện; văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ sau khi kí HĐ chính thức. 13 tháng lương, 12 ngày phép năm. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp. Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc. Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch hàng năm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST)

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 - Tòa nhà Việt Á, số 09 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

