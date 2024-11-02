Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Lập trình viên .NET

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phát triển và duy trì ứng dụng web và phần mềm sử dụng công nghệ .NET.
Tham gia vào quá trình phát triển từ thiết kế đến triển khai và bảo trì ứng dụng.
Lập trình, kiểm thử và triển khai các tính năng mới cho ứng dụng.
Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
Thực hiện các bản vá lỗi và nâng cấp sản phẩm theo yêu cầu.
Hợp tác chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển để đảm bảo tính nhất
quán và hiệu suất của mã nguồn.
Tham gia vào việc đánh giá công nghệ mới và đề xuất giải pháp cải tiến

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin;
Kinh nghiệm làm việc với .NET Framework hoặc .NET Core. Hiểu biết vững về ngôn ngữ lập trình C#. Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ phát triển như Visual Studio hoặc Rider. Kiến thức về các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP) và thiết kế kiến trúc phần mềm. Kinh nghiệm làm việc với các công nghệ web như ASP.NET MVC, ASP.NET Core. Hiểu biết về cơ sở dữ liệu như SQL Server. Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả. Sự tự chủ và khả năng giải quyết vấn đề độc lập.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 500$ - 1000$
Kinh nghiệm > 1 năm
Thưởng hiệu quả kinh doanh
Quyền lợi khác theo qui định công ty (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH)
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207-01 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-net-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job240288
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Tuyển Lập trình viên .NET Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên .NET FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty CP Công nghệ Cyber Eye làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Microtec Vietnam CO., LTD
Tuyển Lập trình viên .NET Microtec Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Microtec Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Lập trình viên .NET PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Megaelec
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty TNHH Megaelec
Hạn nộp: 20/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Tuyển Lập trình viên .NET Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên .NET FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty CP Công nghệ Cyber Eye làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Microtec Vietnam CO., LTD
Tuyển Lập trình viên .NET Microtec Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Microtec Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Lập trình viên .NET PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Megaelec
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty TNHH Megaelec
Hạn nộp: 20/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Beetsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu Công ty TNHH Beetsoft
14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dữ Liệu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dữ Liệu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT UNI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT UNI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại The Garden làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại The Garden
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Paradise Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Paradise Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH DACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DACO
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH phần mềm 2NF
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,600 USD Công ty TNHH Digital Innovation
700 - 1,600 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Tiến Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty TNHH Tiến Lợi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty CP Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 700 USD Công Ty CP Hyundai Aluminum Vina
450 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Microtec Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Microtec Vietnam CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty CP Công nghệ Cyber Eye làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
22 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên .NET FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 USD Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông
8 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm