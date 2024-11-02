Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phát triển và duy trì ứng dụng web và phần mềm sử dụng công nghệ .NET.

Tham gia vào quá trình phát triển từ thiết kế đến triển khai và bảo trì ứng dụng.

Lập trình, kiểm thử và triển khai các tính năng mới cho ứng dụng.

Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

Thực hiện các bản vá lỗi và nâng cấp sản phẩm theo yêu cầu.

Hợp tác chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển để đảm bảo tính nhất

quán và hiệu suất của mã nguồn.

Tham gia vào việc đánh giá công nghệ mới và đề xuất giải pháp cải tiến

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin;

Kinh nghiệm làm việc với .NET Framework hoặc .NET Core. Hiểu biết vững về ngôn ngữ lập trình C#. Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ phát triển như Visual Studio hoặc Rider. Kiến thức về các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP) và thiết kế kiến trúc phần mềm. Kinh nghiệm làm việc với các công nghệ web như ASP.NET MVC, ASP.NET Core. Hiểu biết về cơ sở dữ liệu như SQL Server. Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả. Sự tự chủ và khả năng giải quyết vấn đề độc lập.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 500$ - 1000$

Kinh nghiệm > 1 năm

Thưởng hiệu quả kinh doanh

Quyền lợi khác theo qui định công ty (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH)

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

