Tuyển Lập trình viên .NET Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Phân tích và thiết kế website, sự kiện

- Tham gia các dự án phát triển phần mềm trên nền tảng .NET, .NET Core c#

- Tiến hành nâng cấp, sửa chữa, cải thiện những ứng dụng có sẵn

- Viết tài liệu đặc tả API liên quan đến công việc của dự án

- Nghiên cứu và phát triển thêm những ứng dụng công nghệ mới

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm làm lập trình .NET

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương

- Viết code đảm bảo hiệu năng, dễ đọc, dễ bảo trì, có tính kế thừa và mở rộng.

- Có kinh nghiệm Razor page, MVC , HTML5, CSS3, JavaScript , Bootstrap

- Có kinh nghiệm đã và đang xây dựng project theo mô hình Microservices là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc với các quy trình phát triển phần mềm như Agile/Scrum

- Có mong muốn làm việc trong môi trường độc lập về công việc, gắn bó với công ty lâu dài.

Tại Công ty VTC Online Thì Được Hưởng Những Gì

o Mức lương hấp dẫn, đãi ngộ tốt (từ 18-30 triệu đồng/tháng chưa gồm phụ cấp)

o Trợ cấp ăn trưa và máy tính

o Thưởng: Tháng 13 + Thưởng hiệu suất

o Thưởng nóng cho CBNV có thành tích nổi trội xuất sắc

o 02 đợt đánh giá định kỳ trong năm

o Thưởng lễ tết: Giỗ Tổ, Ngày 30/4-1/5, Ngày 2/9, Tết Nguyên đán, Sinh nhật Công ty ...

o 12 ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương

o Chế độ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đặc biệt

o Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm

o Tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, du lịch thường niên

o Tham gia các chương trình đào tạo và được hỗ trợ chi phí đào tạo theo chính sách công ty

o Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, khuyến khích khả năng sáng tạo của bản thân

o Có cơ hội thăng tiến phù hợp với năng lực chuyên môn

o Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

o Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ Thứ Hai - Thứ Sáu (nghỉ trưa: 12h00 – 13h00); nghỉ Thứ Bảy, CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty VTC Online

