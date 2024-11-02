Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 03, Toà nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Phùng Khoang, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Phát triển, nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống LMS dành cho doanh nghiệp, đảm bảo tính ổn định và bảo mật cao.

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai các tính năng mới với trọng tâm vào cả backend (Laravel) và frontend (Vue.js).

Xây dựng và duy trì các API tích hợp giữa front-end và back-end.

Phát triển giao diện người dùng tối ưu, thân thiện và trực quan bằng cách sử dụng Vue.js và các công nghệ frontend hiện đại.

Kiểm thử và sửa lỗi các ứng dụng hiện có, đảm bảo chất lượng và hiệu suất.

Đảm bảo mã nguồn tuân theo các tiêu chuẩn lập trình tốt, có khả năng mở rộng và bảo trì.

Phối hợp chặt chẽ với các nhóm kỹ thuật, thiết kế, quản lý dự án và khách hàng để hoàn thành mục tiêu công việc.

Đưa ra các giải pháp cải tiến UI/UX, tối ưu trải nghiệm người dùng.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, trong đó ít nhất 2 năm với Laravel Framework.

Kinh nghiệm phát triển frontend với Vue.js, JavaScript, HTML5 và CSS3.

Hiểu biết sâu về MySQL, Redis hoặc các hệ thống cơ sở dữ liệu khác.

Kinh nghiệm làm việc với hệ thống LMS hoặc các nền tảng tương tự là một lợi thế.

Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo Laravel Framework (v8) và các thư viện liên quan.

Kinh nghiệm với RESTful API, microservices.

Chuyên môn về frontend development, bao gồm JavaScript, Vue.js và responsive design.

Hiểu biết về bảo mật, hiệu suất và tối ưu hóa hệ thống web.

Kinh nghiệm làm việc với Git và quản lý mã nguồn.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm tốt.

Yêu cầu khác:

Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Khả năng làm việc dưới áp lực, quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng giao tiếp, phân tích và truyền đạt thông tin hiệu quả.

Tiếng Anh (đọc hiểu tài liệu kỹ thuật).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc nhiều bạn nữ trẻ, có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp

- Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc hiện đại như: Laptop, màn hình 2K... (Tùy theo từng vị trí thì cấu hình và trang bị thiết bị sẽ khác nhau)

- Phụ cấp ăn trưa 700.000đ, gửi xe miễn phí

- Được tham gia tất cả các khóa học tại Gitiho hoàn toàn miễn phí

- Có lộ trình đào tạo và phát triển sự nghiệp cho từng vị trí

- Điều chỉnh lương dựa theo năng lực 2 lần/năm

- Thưởng các ngày Lễ (8/3, 30/04, 1/06, 2/09, 20/10, 1/01, Tết Âm lịch và khác)

- Lương tháng 13

- Được nhận cổ phần ưu đãi (Miễn phí) khi bạn có sự đóng góp và gắn bó với Công ty

- Du lịch 2 lần/năm

- Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định.

