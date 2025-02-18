Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần Orion Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Phát triển, bảo trì và tối ưu hệ thống backend sử dụng PHP

Thiết kế và triển khai API (RESTful) để tích hợp với frontend và các hệ thống khác.

Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu đảm bảo hiệu suất cao.

Phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp với dự án.

Bảo mật hệ thống, tối ưu hiệu năng và xử lý lỗi trong quá trình vận hành.

Phối hợp với frontend và các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ dự án.

Yêu Cầu Công Việc

1. Chuyên môn kỹ thuật:

Thành thạo PHP và ít nhất một framework phổ biến như Laravel, Yii 2

Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL...

Nắm vững mô hình MVC, OOP.

Hiểu biết về caching (Redis, Memcached) và tối ưu truy vấn database.

Có kinh nghiệm làm việc với API, WebSocket, OAuth, JWT.

Biết sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn như Git, GitHub, GitLab.

Có kiến thức về bảo mật web (SQL Injection, XSS, CSRF, CORS, v.v.).

Kinh nghiệm làm việc với môi trường Linux, Docker, CI/CD là lợi thế.

Nếu có khả năng frontend (HTML, CSS, JavaScript, Vue.js, React) là một điểm cộng.

2. Kỹ năng mềm & Tính cách:

Tư duy logic tốt, giỏi thuật toán, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Có trách nhiệm với công việc, tôn trọng deadline và cam kết chất lượng.

Chịu được áp lực cao trong công việc

Chủ động, sáng tạo trong công việc, sẵn sàng học hỏi công nghệ mới.

Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Orion Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực, thỏa thuận lương luôn ở vòng phỏng vấn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Tham gia các dự án thực tế, có cơ hội phát triển chuyên môn.

Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển sự nghiệp.

Thưởng hiệu suất, thưởng dự án, thưởng các dịp lễ, ngày Tết

Được xét tăng lương định kỳ theo năng lực và đóng góp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Orion Media

