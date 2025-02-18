Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần Orion Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công ty cổ phần Orion Media
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phát triển, bảo trì và tối ưu hệ thống backend sử dụng PHP
Thiết kế và triển khai API (RESTful) để tích hợp với frontend và các hệ thống khác.
Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu đảm bảo hiệu suất cao.
Phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp với dự án.
Bảo mật hệ thống, tối ưu hiệu năng và xử lý lỗi trong quá trình vận hành.
Phối hợp với frontend và các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ dự án.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Chuyên môn kỹ thuật:
Thành thạo PHP và ít nhất một framework phổ biến như Laravel, Yii 2
Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL...
Nắm vững mô hình MVC, OOP.
Hiểu biết về caching (Redis, Memcached) và tối ưu truy vấn database.
Có kinh nghiệm làm việc với API, WebSocket, OAuth, JWT.
Biết sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn như Git, GitHub, GitLab.
Có kiến thức về bảo mật web (SQL Injection, XSS, CSRF, CORS, v.v.).
Kinh nghiệm làm việc với môi trường Linux, Docker, CI/CD là lợi thế.
Nếu có khả năng frontend (HTML, CSS, JavaScript, Vue.js, React) là một điểm cộng.
2. Kỹ năng mềm & Tính cách:
Tư duy logic tốt, giỏi thuật toán, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.
Có trách nhiệm với công việc, tôn trọng deadline và cam kết chất lượng.
Chịu được áp lực cao trong công việc
Chủ động, sáng tạo trong công việc, sẵn sàng học hỏi công nghệ mới.
Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh là một lợi thế.
Tại Công ty cổ phần Orion Media Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực, thỏa thuận lương luôn ở vòng phỏng vấn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Tham gia các dự án thực tế, có cơ hội phát triển chuyên môn.
Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển sự nghiệp.
Thưởng hiệu suất, thưởng dự án, thưởng các dịp lễ, ngày Tết
Được xét tăng lương định kỳ theo năng lực và đóng góp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Orion Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
