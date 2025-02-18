Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ SỐ VIỆT VDC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Front-end: có kinh nghiệm làm việc với SPA (Single Page Application) và Micro Frontend. Hiểu biết về GraphQL là một lợi thế.

Back-end: Thành thạo Spring Boot Framework và hệ sinh thái của Spring, Hibernate hoặc Nodejs

Hiểu biết về OAuth2, JWT và OpenID

Có kinh nghiệm sử dụng MySQL/MariaDB, MongoDB/ Redis, Linux server and Network.

Có kinh nghiệm với stream-processing platform (Kafka, RabbitMQ hoặc Nats).

Có kiến thức về mô hình Microservice, SOA.

Có kinh nghiệm làm việc thực tế trên Cloud sau đây: AWS

Có kinh nghiệm tích hợp ứng dụng qua Ajax, JSON/REST, Web service APIs.