Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ SỐ VIỆT VDC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ SỐ VIỆT VDC
- Hà Nội: Tầng 21, Tòa nhà đa năng ICON4, Số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa
- TP.Hà Nội, VN
Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Thỏa thuận
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Front-end: có kinh nghiệm làm việc với SPA (Single Page Application) và Micro Frontend. Hiểu biết về GraphQL là một lợi thế.
Back-end: Thành thạo Spring Boot Framework và hệ sinh thái của Spring, Hibernate hoặc Nodejs
Hiểu biết về OAuth2, JWT và OpenID
Có kinh nghiệm sử dụng MySQL/MariaDB, MongoDB/ Redis, Linux server and Network.
Có kinh nghiệm với stream-processing platform (Kafka, RabbitMQ hoặc Nats).
Có kiến thức về mô hình Microservice, SOA.
Có kinh nghiệm làm việc thực tế trên Cloud sau đây: AWS
Có kinh nghiệm tích hợp ứng dụng qua Ajax, JSON/REST, Web service APIs.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Lương, thưởng, review lương hấp dẫn
- Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ
- Nghỉ phép 12 ngày/năm; các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước
- Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/năm
Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ SỐ VIỆT VDC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ SỐ VIỆT VDC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
