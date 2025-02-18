Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM

Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà Việt, số 1 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

● Tham gia phát triển website và các tính năng theo yêu cầu của khách hàng
● Làm việc onsite Nhật tùy theo yêu cầu khách hàng.
● Hợp tác và trao đổi công việc với Team Member, Team Leader.
● Tham gia phát triển các công đoạn phân tích yêu cầu, Detail Design, Coding, viết tài liệu API, Unit Test.
● Sử dụng ngôn ngữ PHP và các framework như Laravel, Yii2, ...
● Báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho PM và các member khác theo mô hình Agile.
● Quản lý Tranning member

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 3 năm kinh nghiệm sử dụng Framework Laravel, 1 năm kinh nghiệm teamleader
- Có kinh nghiệm làm việc với MySQL, SQL.
- Hiểu biết mô hình MVC Framework, ORM, RESTful, OOP.
- Có kinh nghiệm làm việc với HTML/CSS/Javascript (jQuery/Ajax/JSON), Bootstrap,...
-Có kiến thức về cloud, AWS
- Viết code rõ ràng, dễ hiểu, dễ bảo trì, tuân thủ chặt chẽ coding convention.
- Sử dụng tốt Git, SVN.
- Có kinh nghiệm làm việc với NoSQL, MongoDB.
- Hiểu biết và sử dụng Design Pattern.
- Có kinh nghiệm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống web.
- Có kinh nghiệm thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, tối ưu hoá SQL query.
- Có tinh thần ham học hỏi, làm việc độc lập và tư duy lập trình tốt.

Tại CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian và môi trường làm việc
- Thời gian làm việc linh động 5 ngày/tuần từ 8h00 -17h30 hoặc 8h30 - 18h00 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, đồng nghiệp dễ thương.
- Tôn trọng ý kiến cá nhân, đề cao sự sáng tạo.
- Văn phòng làm việc rộng rãi, trang phục tự do thoải mái.
- Tham gia các câu lạc bộ: Tiếng Nhật, tiếng Anh, bóng đá, game,...
2. Lương và Phúc Lợi
- Đánh giá tăng lương 2 lần/năm,mức tăng lên đến 30%/lần.
- Thu nhập năm 13 - 15 tháng lương (tối thiểu 13 tháng lương, tùy theo kết quả có thể lên đến 15 tháng lương).
- Thưởng: 2 lần/năm, ngoài ra cóthưởng nhân viên xuấtsắc, thưởng Tết, thưởng giới thiệu nhân sự,...
- Trợ cấp ăn trưa: 30.000/ngày, gửi xe, tiếng Nhật, tiếng Anh, chứng chỉ IT, trợ cấp chức vụ.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ngày lễ kỷ niệm của gia đình: 1 ngày/năm, làm việc từ 6 tháng được tăng thêm ngày nghỉ phép.
- Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ sinh lý 0.5 ngày/tháng.
- Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.
- Tham gia các hoạt động Team Building thường xuyên như: Tiệc sinh nhật, Happy Lunch, Workshop,...
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín.
- Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc: MacBook, iPad,...
- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành.
3. Cơ hội phát triển, thăng tiến
- Được training từ chuyên gia công nghệ người Nhật giàu kinh nghiệm.
- Có nhiều hoạt động nâng cao chuyên môn (Seminar, Workshop, Techtalk,...)
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Manager.
- Có cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Việt, số 1 phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Hà Nội.

