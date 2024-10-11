Tuyển Lập trình viên PHP BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET

Lập trình viên PHP

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà FPT, tầng 10, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập trình và phát triển ứng dụng web trên nền tảng PHP. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mã nguồn mở vào trong dự án. Kết hợp với các bộ phận liên quan (Kiểm thử, hệ thống...) trong quá trình phát triển dự án. Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp quản lý. Thực hiện báo cáo tiến độ và tình trạng công việc cho PM và báo cáo công việc cho Manager.
Lập trình và phát triển ứng dụng web trên nền tảng PHP.
Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mã nguồn mở vào trong dự án.
Kết hợp với các bộ phận liên quan (Kiểm thử, hệ thống...) trong quá trình phát triển dự án.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.
Thực hiện báo cáo tiến độ và tình trạng công việc cho PM và báo cáo công việc cho Manager.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm lập trình PHP, Zend Framework hoặc các MVC Framework tương tự.
- Có kiến thức và kinh nghiệm về Html, Css, Js và MySQL.
- Có kiến thức và sử dụng thực tế với Caching (Memcached, Redis,...).
- Biết NoSQL, NodeJs, Golang ... là một lợi thế.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới.
- Tư duy nhanh nhạy, ý thức kỷ luật cao.
- Có trách nhiệm trong công việc, có thể làm việc ngoài giờ.
- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn.
- Thưởng tháng 13.
- Thưởng sinh nhật Công ty (1/2 tháng).
- Thưởng theo hiệu quả công việc.
- Chế độ nghỉ mát hàng năm (từ 4 - 6 triệu/năm).
- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (1 - 1,2 triệu/tháng).
- Hỗ trợ trang phục (5triệu/năm), laptop: theo quy định của công ty.
- Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và người thân
- Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng.
- Các hoạt động ngoại khóa Teambuiding.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

