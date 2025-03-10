Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 17A, Vsip 2A, đường số 25, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II - A, phường Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Huyện Tân Uyên

- Xử lý sự cố mạng internet, wifi , camera, các thiết bị định vị GPS cho xe

- Sửa chửa máy tính, cài đặt phần mềm và xử lý vấn đề phát sinh

- Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng trên máy tính.

- Hỗ trợ trên phần mềm erp, web mail công ty, liên hệ với IT công ty mẹ để sử lý các lỗi phát sinh.

- Hướng dẫn và hỗ trợ công nhân viên sử dụng các chương trình phần mềm phục vụ công việc.

- Chuẩn bị máy móc thiết (âm thanh, ánh sáng....) bị phục vụ hoạt động đào tạo, hội nghị, hội thảo và các event khác của Công ty.

- Tốt nghiệp chuyên ngành IT

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT từ 2 năm trở lên

- Ưu tiên người có kinh nghiệm bên ORACLE ERP

- Làm việc tại Bình Dương (VSIP2-A)

- Yêu thích công nghệ, ham học hỏi, chịu khó tìm tòi cập nhật kiến thức công nghệ mới.

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

- Không yêu cầu ngoại ngữ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng tháng 13

- Tham gia BHXH, BH 24 giờ

- Các phúc lợi, lễ theo quy định của luật lao động.

- Phụ cấp cơm trưa

- Hỗ trợ KTX cho nhân viên ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD VINA

