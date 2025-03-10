Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD VINA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 17A, Vsip 2A, đường số 25, Khu công nghiệp Việt Nam

- Singapore II

- A, phường Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Xử lý sự cố mạng internet, wifi , camera, các thiết bị định vị GPS cho xe
- Sửa chửa máy tính, cài đặt phần mềm và xử lý vấn đề phát sinh
- Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng trên máy tính.
- Hỗ trợ trên phần mềm erp, web mail công ty, liên hệ với IT công ty mẹ để sử lý các lỗi phát sinh.
- Hướng dẫn và hỗ trợ công nhân viên sử dụng các chương trình phần mềm phục vụ công việc.
- Chuẩn bị máy móc thiết (âm thanh, ánh sáng....) bị phục vụ hoạt động đào tạo, hội nghị, hội thảo và các event khác của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành IT
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT từ 2 năm trở lên
- Ưu tiên người có kinh nghiệm bên ORACLE ERP
- Làm việc tại Bình Dương (VSIP2-A)
- Yêu thích công nghệ, ham học hỏi, chịu khó tìm tòi cập nhật kiến thức công nghệ mới.
- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
- Không yêu cầu ngoại ngữ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng tháng 13
- Tham gia BHXH, BH 24 giờ
- Các phúc lợi, lễ theo quy định của luật lao động.
- Phụ cấp cơm trưa
- Hỗ trợ KTX cho nhân viên ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 17A, Vsip 2A, đường số 25, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

