Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế – FOSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 525/2/2 Tân Sơn, Phường 12

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lên kế hoạch, thực hiện và báo cáo định kỳ hoạt động SEO website của công ty

+ Phân tích, đánh giá từ khóa từ đó xây dựng kế hoạch, chiến lược SEO phù hợp giúp đẩy mạnh từ khóa lên TOP

+ Phối hợp triển khai SEO Onpage và Offpage

+ Phân tích Website, tối ưu nội dung, Onpage

+ Báo cáo kết quả hàng tháng, đánh giá hiệu quả và đề xuất phương án đẩy mạnh từ khóa lên TOP

- Quản trị hệ thống website của Công ty và nhãn hàng (cập nhật nội dung và hình ảnh,...)

- Tư vấn, phối hợp triển khai và tối ưu hóa các kế hoạch Digital marketing khác cho các nhãn hàng của công ty.

- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có nhiệt huyết, đam mê về SEO.

- Biết sử dụng photoshop

- Siêng năng, ham học hỏi, có ý chí cầu tiến.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về Seo On-page và Off-page; code mã nguồn mở; công cụ hỗ trợ SEO

- Nắm chắc các thuật toán của Google, cập nhật thuật toán thường xuyên.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế – FOSI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước.

- Lương cơ bản + Thưởng hiệu quả công việc.

- Thưởng và nghỉ lễ các ngày lễ, Tết…, các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

- Du lịch cùng công ty 1-2 lần / năm

- Đào tạo nâng cao kĩ năng chuyên môn và kiến thức ngành thực phẩm.

- Thường xuyên được hỗ trợ thực hiện công

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế – FOSI

