Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế – FOSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế – FOSI
- Hồ Chí Minh:
- 525/2/2 Tân Sơn, Phường 12
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Lên kế hoạch, thực hiện và báo cáo định kỳ hoạt động SEO website của công ty
+ Phân tích, đánh giá từ khóa từ đó xây dựng kế hoạch, chiến lược SEO phù hợp giúp đẩy mạnh từ khóa lên TOP
+ Phối hợp triển khai SEO Onpage và Offpage
+ Phân tích Website, tối ưu nội dung, Onpage
+ Báo cáo kết quả hàng tháng, đánh giá hiệu quả và đề xuất phương án đẩy mạnh từ khóa lên TOP
- Quản trị hệ thống website của Công ty và nhãn hàng (cập nhật nội dung và hình ảnh,...)
- Tư vấn, phối hợp triển khai và tối ưu hóa các kế hoạch Digital marketing khác cho các nhãn hàng của công ty.
- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng photoshop
- Siêng năng, ham học hỏi, có ý chí cầu tiến.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về Seo On-page và Off-page; code mã nguồn mở; công cụ hỗ trợ SEO
- Nắm chắc các thuật toán của Google, cập nhật thuật toán thường xuyên.
Tại Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế – FOSI Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước.
- Lương cơ bản + Thưởng hiệu quả công việc.
- Thưởng và nghỉ lễ các ngày lễ, Tết…, các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.
- Du lịch cùng công ty 1-2 lần / năm
- Đào tạo nâng cao kĩ năng chuyên môn và kiến thức ngành thực phẩm.
- Thường xuyên được hỗ trợ thực hiện công
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế – FOSI
