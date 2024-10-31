Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - The West 265 Cầu Giấy, Đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

●Cải thiện và vận hành các dự án ứng dụng Web được lên kế hoạch phát triển bởi công ty Nhật Bản.

● Nhận yêu cầu và cải thiện, bên cạnh đó là tiếp tục phát triển tất cả tính năng có trong các ứng dụng Web.

● Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, các framework PHP và MySQL để phát triển mảng Back-end.

● Sử dụng CSS, JavaScript và HTML đơn giản để phát triển mảng Front-end.

● Thiết lập các mã code chất lượng cao để vận hành trong công việc và có thể tái sử dụng lại.

● Hướng dẫn và follow công việc cho các thành viên Junior.

● Review code.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

●Tốt nghiệp CĐ/ ĐH liên quan đến CNTT, kỹ thuật máy tính

● Có từ 2 năm kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, MySQL, Git trong công việc.

● Có khả năng giao tiếp, trao đổi và ý thức làm việc chung theo team.

● Có nền tảng tốt về khả năng lập trình (ex: OOP, thiết kế Patterns...)

● Có kinh nghiệm làm việc với cấu trúc Docker.

Kỹ năng ưu tiên:

● Có kinh nghiệm sử dụng các framework PHP, đặc biệt là Laravel.

● Có nền tảng kiến thức cơ bản về các thiết kế mẫu trong Laravel: Repository, Dependency Injection, Service Container, Facade.

● Có kinh nghiệm làm việc và sử dụng các services trên nền tảng AWS hoặc GCP.

● Sẵn sàng trau dồi và học hỏi các công nghệ mới.

● Có khả năng phân tích và đưa ra các cách giải quyết vấn đề trong công việc.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

●Lương: 16.000.000 ~ 25.000.000 VND

● Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của Luật Lao Động

● Chế độ thưởng tháng 13, tăng lương, nghỉ Lễ Tết theo quy định của Luật Việt Nam

● Có cơ hội làm việc và phát triển trong môi trường năng động và công nghệ kỹ thuật tiên tiến.

● BHSK cho cá nhân người lao động: Company trip ; Tiệc cuối năm

● Nhiều hoạt động khác: Happy Hours, Party nhân dịp sinh nhật NLĐ, Party chào mừng Lao động mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin