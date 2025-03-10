Tuyển Lập trình viên Step Up Education.,Jsc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - D09 A10 KĐT Nam Trung Yên,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Step Up tìm bạn AI Engineer/Machine Learning Specialist (middle level).

Ở giai đoạn Growth Stage, việc tập trung vào xây dựng các giải pháp AI trở nên quan trọng hơn vì những lý do sau:

Tăng cường khả năng cạnh tranh

Cải thiện trải nghiệm học tập

Tối ưu hóa quy trình công việc

Phân tích dữ liệu nâng cao

Đổi mới liên tục

Chính vì những lý do trên, Step Up cần những người có chuyên môn về AI và khả năng ứng dụng vào các bài toán thực tế để xây dựng và triển khai các giải pháp AI, giúp công ty phát triển mạnh trong giai đoạn Growth Stage này.

Vai trò của bạn

“Chúng ta cần 1 module Chấm điểm IELTS Speaking của khách hàng.”

"Chúng ta cần một hệ thống AI để phân tích và đánh giá phát âm của người dùng trong các bài học nói."

"Xây dựng một chatbot AI có khả năng trả lời các câu hỏi thường gặp về ngữ pháp tiếng Anh."

"Thiết kế một hệ thống gợi ý cá nhân hóa lộ trình học tập dựa trên hiệu suất và mục tiêu của người dùng."

"Xây dựng một công cụ AI để phân tích và đưa ra gợi ý cải thiện cho bài viết IELTS Writing của người dùng."

"Phát triển một công cụ AI để tự động tạo ra các bài đọc hiểu phù hợp với sở thích và trình độ của người học."

"Thiết kế một hệ thống AI để phân tích và đánh giá kỹ năng giao tiếp tiếng Anh qua video call mô phỏng."

“Thiết kế và phát triển 1 hệ thống AI-Agent và AI-Workflow giúp các nhân viên trong công ty làm việc hiệu quả hơn”.

“Hãy tối ưu hoá các hoạt động tương tác với khách hàng giúp tăng năng suất của nhân viên kinh doanh, tăng sự hài lòng của khách hàng”.

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, nghỉ trưa 1h30 phút, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong vai trò AI Engineer hoặc Machine Learning Engineer

Đã từng tham gia phát triển và triển khai các dự án AI trong môi trường production.

Yêu cầu về kỹ năng và kinh nghiệm chính:

Kỹ năng AI/ML chuyên sâu: Thành thạo nền tảng các mô hình machine learning. Hiểu sâu về các mô hình LLM hiện nay, có khả năng finetuned và tối ưu.

Kinh nghiệm thiết kế giải pháp AI cho bài toán thưc tế: Có kinh nghiệm xác định giải pháp AI cho các bài toán thực tế, có khả năng chuyển đổi yêu cầu sản phẩm thành các giải pháp AI khả thi.

Kinh nghiệm triển khai production: Đã từng xây dựng và triển khai các hệ thống AI ở quy mô production, thành thạo MLOps, có khả năng tối ưu performance (high-throughput, low-latency) và kinh nghiệm với các nền tảng cloud.

Kỹ năng mềm:

Problem-Solving: Có khả năng giải quyết vấn đề tốt: giải đúng và bằng cách tối ưu.

Critical Thinking: có khả năng phản biện tốt, đề cao điều đúng.

Communication: Kỹ năng trình bày ý tưởng kỹ thuật phức tạp cho các bên liên quan không chuyên về kỹ thuật, bao gồm giáo viên và nhà phát triển nội dung học tập.

Continuous Learning: Khả năng cập nhật kiến thức về các xu hướng mới nhất trong AI và EdTech, áp dụng vào việc cải thiện sản phẩm.

Đạo đức:

Cam kết bảo mật dữ liệu người dùng và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư trong giáo dục

Không nhiều công việc cho bạn tạo ra tương lai của xã hội và chính bản thân mình. Ở Step Up, chúng mình sẽ cùng bạn làm việc đó. Chúng mình đang trong giai đoạn tăng trưởng, khi mà số lượng và độ khó của các vấn đề tăng lên, lúc này rất cần những cánh tay sẵn sàng giơ lên và giải quyết vấn đề cùng. Chúng mình luôn nghĩ, công ty hay cá nhân giải được những bài toán càng khó thì sẽ xứng đáng nhận được phần thưởng tương xứng.

Chào đón bạn đến với Step Up :D

Tại Step Up Education.,Jsc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng:

Mức lương cứng hàng tháng: 20M – 35M.

Thưởng dựa trên các mục tiêu dự án (OKR), thưởng ý tưởng sáng tạo, thưởng cải tiến quy trình.

Thưởng Lễ, lương tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh.

Quyền lợi khác:

Ăn trưa miễn phí tại công ty. Suất ăn 45k/ngày

BHXH, nghỉ phép sau thử việc

Quỹ bonding/quý

Học miễn phí các sản phẩm tiếng Anh của công ty

Cơ hội phát triển:

Thăng tiến lên các vị trí quản lý về AI, quản lý dự án

Được tin tưởng và trao quyền, BOD sẵn sàng lắng nghe. Môi trường dân chủ tương tác 2 chiều, tập trung vào sản phẩm và yếu tố con người (khách hàng & nhân viên).

Sáng tạo và thử sai, sân chơi Edtech để bạn hiện thực hóa những ý tưởng về công nghệ trong thời đại mới.

Môi trường làm việc mở, năng động và thân thiện, nói không với toxic, gossip.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Step Up Education.,Jsc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin