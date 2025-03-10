Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 43/15

- 43/17 đường số 38, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Xây dựng, quản lý, phát triển, cài đặt, khắc phục và sửa chữa sự cố website, server và các phần mềm – thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin của toàn công ty.
Xây dựng, quản lý kĩ thuật, cài đặt, khắc phục và sửa chữa sự cố: hệ thống mạng, camera, máy tính,máy in và các thiết bị văn phòng.
Quản lý và cung cấp các thiết bị IT, vật tư và tài sản liên quan đến hệ thống mạng, camera, máy tính, máy in và các thiết bị văn phòng.
Cố vấn hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin vào kênh thương mại điện tử.
Thực hiện hệ thống IT cho các sự kiện do công ty tổ chức.
Thực hiện các công việc được yêu cầu từ trưởng bộ phận.
Báo cáo công việc vào cuối tuần cho cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành liên quan Công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông, hoặc người có kinh nghiệm, chuyên môn đáp ứng công việc yêu cầu.
• Trình độ ngoại ngữ Không yêu cầu
• Trình độ tin học Thành thạo tin học văn phòng, có chứng chỉ MCSA hoặc CCNA là một lợi thế.
• Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm tại vị trí IT Helpdesk, hỗ trợ người dùng từ 1 năm trở lên, có kinh nghiệm quản trị, xây dựng website, server
• Tính cách cá nhân Chăm chỉ, nhanh nhẹn, sáng tạo, yêu thích công nghệ, tìm hiểu các công nghệ mới, thân thiện, cởi mở, dễ hòa đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.
Quà tặng/ tiền thưởng và các chương trình, hoạt động vào các dịp Lễ, Tết.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật định
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00 -12h00, chiều 13h – 17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2/22 Đường số 68, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

