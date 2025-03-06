Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 47 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ người dùng các công việc: tiếp nhận yêu cầu (Request/Problem) và xử lý căn bản về lỗi phần cứng, phần mềm máy tính, máy in, điện thoại văn phòng, Conferencing, Office 365,...

Cấp phát tài khoản, máy tính theo quy trình.

Quản lý máy móc, thiết bị: server, network, PC, máy in, máy scan,

Thực hiện báo cáo công việc theo hệ thống Servicedesk .

Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu của từng phòng ban: cài đặt windows, phần mềm kế toán, các phần mền làm việc khác...

Quản lý, bảo hành, bảo trì máy tính và các thiết bị văn phòng khác, báo cáo hàng tháng về số lượng và tình trạng thiết bị.

Thực hiện các công việc khác trong team theo kế hoạch & mục tiêu của Team Leader.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao Đẳng/Đại học về lĩnh vực Hệ thống mạng máy tính hoặc tương đương

Có các chứng chỉ như MCSA, CCNA... là một lợi thế

Am hiểu và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật, an toàn thông tin

Có kinh nghiệm cài đặt quản trị hệ thống mạng Windows và Linux

Có kinh nghiệm về quản trị hệ thống Firewall (Pfsense, OPNsense hoặc tương đương)

Có kinh nghiệm setup phần cứng, cài đặt HĐH, phần mềm và xử lý các sự cố trên máy tính

Có kinh nghiệm thi công hệ thống mạng máy tính, camera...

Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm mã nguồn mở (VOIP, OpenVPN...) và ảo hóa (vmWare, Proxmox...)

Khả năng làm việc độc lập, chủ động và sáng tạo

Trung thực và tuân thủ

Có tinh thần cầu tiến, chịu khó, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng lễ/ tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu quả dự án.\

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Bảo hiểm 24/24

Chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước

Tham gia đóng BHXH theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

