Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 47 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ người dùng các công việc: tiếp nhận yêu cầu (Request/Problem) và xử lý căn bản về lỗi phần cứng, phần mềm máy tính, máy in, điện thoại văn phòng, Conferencing, Office 365,...
Cấp phát tài khoản, máy tính theo quy trình.
Quản lý máy móc, thiết bị: server, network, PC, máy in, máy scan,
Thực hiện báo cáo công việc theo hệ thống Servicedesk .
Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu của từng phòng ban: cài đặt windows, phần mềm kế toán, các phần mền làm việc khác...
Quản lý, bảo hành, bảo trì máy tính và các thiết bị văn phòng khác, báo cáo hàng tháng về số lượng và tình trạng thiết bị.
Thực hiện các công việc khác trong team theo kế hoạch & mục tiêu của Team Leader.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao Đẳng/Đại học về lĩnh vực Hệ thống mạng máy tính hoặc tương đương
Có các chứng chỉ như MCSA, CCNA... là một lợi thế
Am hiểu và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật, an toàn thông tin
Có kinh nghiệm cài đặt quản trị hệ thống mạng Windows và Linux
Có kinh nghiệm về quản trị hệ thống Firewall (Pfsense, OPNsense hoặc tương đương)
Có kinh nghiệm setup phần cứng, cài đặt HĐH, phần mềm và xử lý các sự cố trên máy tính
Có kinh nghiệm thi công hệ thống mạng máy tính, camera...
Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm mã nguồn mở (VOIP, OpenVPN...) và ảo hóa (vmWare, Proxmox...)
Khả năng làm việc độc lập, chủ động và sáng tạo
Trung thực và tuân thủ
Có tinh thần cầu tiến, chịu khó, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng lễ/ tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu quả dự án.\
Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Bảo hiểm 24/24
Chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước
Tham gia đóng BHXH theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-8-12-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job329483
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
19 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
19 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Alive Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Alive Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 75 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
60 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
4 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Alpaca Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Alpaca Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 12 Triệu JobsGO Recruit
4 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 70 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
30 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 21 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Soctrip
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Carrot Global Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 10 Triệu Công Ty TNHH Carrot Global Việt Nam
2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Framas Korea Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Framas Korea Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ALLIANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ALLIANCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Nhà hàng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nhà hàng Pizza 4P\'s
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm