Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lê Ngọc Hân, P. Ngô Thì Nhậm,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Đọc hiểu specs;
Lập test plan và test cases, chuẩn bị dữ liệu test;
Thực hiện testcases chính xác theo thiết kế đề ra;
Viết báo cáo lỗi, báo cáo công việc hằng ngày;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất từ 6 tháng kinh nghiệm test web/test app trên mobile, web, API;
Kiến thức tổng quan về test: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình test;
Có khả năng phân tích yêu cầu, tổng hợp thành tài liệu riêng;
Có khả năng đọc hiểu và tạo các tài liệu test bằng tiếng Anh: test design, test viewpoint, checklist, test cases;
Cẩn thận, tỉ mỉ, học hỏi nhanh và có nhiều ý tưởng sáng tạo.
Kiến thức tổng quan về test: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình test;
Có khả năng phân tích yêu cầu, tổng hợp thành tài liệu riêng;
Có khả năng đọc hiểu và tạo các tài liệu test bằng tiếng Anh: test design, test viewpoint, checklist, test cases;
Cẩn thận, tỉ mỉ, học hỏi nhanh và có nhiều ý tưởng sáng tạo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8M – 15M, chế độ phúc lợi hấp dẫn;
Được học hỏi và đào tạo học việc bài bản từ các leader có nhiều năm kinh nghiệm;
Có cơ hội phát triển bản thân, tiếp xúc với các công nghệ mới;
Teambuilding, hoạt động văn nghệ thể thao.
Được học hỏi và đào tạo học việc bài bản từ các leader có nhiều năm kinh nghiệm;
Có cơ hội phát triển bản thân, tiếp xúc với các công nghệ mới;
Teambuilding, hoạt động văn nghệ thể thao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI