Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lê Ngọc Hân, P. Ngô Thì Nhậm,Hà Nội

Đọc hiểu specs;

Lập test plan và test cases, chuẩn bị dữ liệu test;

Thực hiện testcases chính xác theo thiết kế đề ra;

Viết báo cáo lỗi, báo cáo công việc hằng ngày;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Có ít nhất từ 6 tháng kinh nghiệm test web/test app trên mobile, web, API;

Kiến thức tổng quan về test: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình test;

Có khả năng phân tích yêu cầu, tổng hợp thành tài liệu riêng;

Có khả năng đọc hiểu và tạo các tài liệu test bằng tiếng Anh: test design, test viewpoint, checklist, test cases;

Cẩn thận, tỉ mỉ, học hỏi nhanh và có nhiều ý tưởng sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8M – 15M, chế độ phúc lợi hấp dẫn;

Được học hỏi và đào tạo học việc bài bản từ các leader có nhiều năm kinh nghiệm;

Có cơ hội phát triển bản thân, tiếp xúc với các công nghệ mới;

Teambuilding, hoạt động văn nghệ thể thao.

