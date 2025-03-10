Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 16 - VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2.,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và phát triển các thư viện C++ hiệu suất cao phục vụ các ứng dụng phân tích dữ liệu và xử lý video;

Xây dựng và tối ưu hóa hệ thống giao tiếp với thiết bị lưu trữ (SATA, USB, PCIe);

Tích hợp và triển khai các thuật toán AI/Computer Vision vào hệ thống phần mềm;

Tham gia vào việc tối ưu hóa hiệu suất I/O và xử lý dữ liệu đa luồng;

Phát triển các công cụ hỗ trợ kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và xử lý định dạng file chuyên dụng;

Hỗ trợ xây dựng các module phần mềm phục vụ cho ứng dụng forensic và phân tích dữ liệu;

Thực hiện nghiên cứu, phát triển các thuật toán và thử nghiệm các mô hình AI;

Phối hợp với các team để tích hợp các model AI vào các hệ thống ứng dụng (web/app , mini device);

Tối ưu hóa hiệu năng của các hệ thống;

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 – 5 năm trở lên làm việc với các dự án sử dụng ngôn ngữ C++;

Thành thạo lập trình C++ (C++11 trở lên) và hiểu sâu về cấu trúc dữ liệu, thuật toán;

Kinh nghiệm làm việc với các framework C++ như Boost, Qt, hoặc tương tự;

Kiến thức về lập trình đa luồng (multithreading), I/O bất đồng bộ và quản lý bộ nhớ;

Quen thuộc với hệ thống build như CMake, Makefile hoặc Visual Studio;

Kinh nghiệm làm việc trên các hệ điều hành Linux hoặc Windows;

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, chú trọng đến hiệu suất và tối ưu hóa.

Ưu tiên:

Kinh nghiệm làm việc với các giao thức giao tiếp thiết bị (SATA, USB, PCIe) hoặc tối ưu hóa hệ thống I/O;

Hiểu biết về các thư viện xử lý hình ảnh/video như OpenCV hoặc FFmpeg. Kinh nghiệm tích hợp hoặc triển khai các model AI/Deep Learning (TensorFlow, PyTorch);

Kiến thức về các định dạng file forensic hoặc kỹ thuật bảo vệ dữ liệu;

Kinh nghiệm làm việc trong các dự án liên quan đến Computer Vision hoặc xử lý tín hiệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh

Thưởng: 2 lần/ năm, thưởng các ngày lễ, review lương định kỳ hàng năm;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp;

Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống;

Được cấp máy tính, công cụ để làm việc;

Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động;

Tham gia các câu lạc bộ free: Đá bóng, cầu lông,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTSC

