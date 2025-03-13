Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TECHNET GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH TECHNET GLOBAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 281 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 01,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tham gia vào các hoạt động phát triển phần mềm.
2. Xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Web và Net.
3. Làm việc trong môi trường công ty Nhật Bản.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1) Có kinh nghiệm lập trình trên .NET Framework (C#, ASP.NET)
2) Hiểu các cơ sở dữ liệu MySql , SQL Server.
3) Hiểu HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery ,bootstrap.
4) Hiểu biết về các mô hình lập trình OOP, MVC, Web API.
5) Biết tiếng Nhật là 1 lợi thế.
6) Hoan nghênh các ứng viên nữ gia nhập công ty.
Tại CÔNG TY TNHH TECHNET GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lương tháng 13 hàng năm.
- Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động.
- Thời gian làm việc từ T2-T6 (8h-17h), nghỉ T7 và CN.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH + BHYT + các chế độ phúc lợi khác.
- Công việc ổn định, lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECHNET GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
