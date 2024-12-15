Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH AI POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25/1 Cửu Long Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống phần mềm.

Phát triển và bảo trì các ứng dụng web và mobile.

Viết code sạch, hiệu quả và dễ bảo trì.

Thực hiện các bài test đơn vị và tích hợp.

Cộng tác với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành dự án.

Tham gia vào các cuộc họp và thảo luận về kỹ thuật.

Học hỏi và cập nhật kiến thức công nghệ mới.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao và cam kết với công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ lập trình như Java, Python, PHP, Ruby on Rails, Node.js, React, Angular, Vue.js, ... (ít nhất 1 ngôn ngữ backend và 1 ngôn ngữ frontend). Và các cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, MongoDB, ...

Có kiến thức về các framework và thư viện phổ biến, kiến trúc phần mềm, thiết kế mô hình dữ liệu.

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả trong môi trường năng động.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh (hoặc tiếng Nhật thì càng tốt)

Tại CÔNG TY TNHH AI POWER Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng các chế độ phúc lợi tốt theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building và các hoạt động ngoại khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AI POWER

