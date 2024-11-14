Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp:

- Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động dựa vào yêu cầu của khách hàng.
- Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển.
- Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai.
- Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động bằng React Native hoặc Native (Swift/Objective-c/Java).
- Có kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service, Web socket và các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng.
- Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình hướng đối tượng.
- Thành thạo sử dụng Git để quản lý mã nguồn.
- Có kinh nghiệm test, debug và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng.
- Có kinh nghiệm làm việc, quản lý nhóm sử dụng Agile/Scrum.
- Có sản phẩm trên chợ ứng dụng CH Play, App store là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm sử dụng và làm việc với các hệ quản trị CSDL như Oracle, MySQL, Maria DB, MS SQL là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm phân tích, thiết kế UI/UX cho nền tảng di động sử dụng Adobe XD, Figma, Sketch, Invision, Balsamiq là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc ngày 8 tiếng (từ 08g30 đến 18g00, nghỉ trưa từ 12g00 đến 13g30), (T7 làm 2 buổi sáng cách tuần, chủ nhật nghỉ),12 ngày phép/năm, được nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước
- Mức lương: Thỏa thuận (tùy vào năng lực và kết quả phỏng vấn).
- Cơ hội phát triển, hoàn thiện kỹ năng, làm việc với các đối tác quốc tế.
- Thưởng tháng thứ 13.
- Mua BHXH cho nhân viên, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. - Xét tăng lương 06 tháng 1 lần.
- Tổ chức dã ngoại Team Building kết nối các thành viên trong Công ty hàng năm. - Mừng sinh nhật, các event của công ty (tiệc cuối năm...)
- Một số chế độ, quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Tháp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

