Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: - Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động dựa vào yêu cầu của khách hàng.

- Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển.

- Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai.

- Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động bằng React Native hoặc Native (Swift/Objective-c/Java).

- Có kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service, Web socket và các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng.

- Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình hướng đối tượng.

- Thành thạo sử dụng Git để quản lý mã nguồn.

- Có kinh nghiệm test, debug và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng.

- Có kinh nghiệm làm việc, quản lý nhóm sử dụng Agile/Scrum.

- Có sản phẩm trên chợ ứng dụng CH Play, App store là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm sử dụng và làm việc với các hệ quản trị CSDL như Oracle, MySQL, Maria DB, MS SQL là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm phân tích, thiết kế UI/UX cho nền tảng di động sử dụng Adobe XD, Figma, Sketch, Invision, Balsamiq là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc ngày 8 tiếng (từ 08g30 đến 18g00, nghỉ trưa từ 12g00 đến 13g30), (T7 làm 2 buổi sáng cách tuần, chủ nhật nghỉ),12 ngày phép/năm, được nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước

- Mức lương: Thỏa thuận (tùy vào năng lực và kết quả phỏng vấn).

- Cơ hội phát triển, hoàn thiện kỹ năng, làm việc với các đối tác quốc tế.

- Thưởng tháng thứ 13.

- Mua BHXH cho nhân viên, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. - Xét tăng lương 06 tháng 1 lần.

- Tổ chức dã ngoại Team Building kết nối các thành viên trong Công ty hàng năm. - Mừng sinh nhật, các event của công ty (tiệc cuối năm...)

- Một số chế độ, quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

