Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HYBRID SOLUTIONS VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 262 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, HCM, Quận 3, Quận 3

Hybrid Tech Solutions là một công ty công nghệ đến từ Canada có chi nhánh tại VN (Hybrid Solutions VN Tech), tin vào sức mạnh tổng hợp của chuyên môn con người và tính toán tiên tiến, tối ưu hóa sản phẩm và kinh doanh của khách hàng để đạt được thành công vượt trội. Chuyên môn của chúng tôi trải rộng toàn bộ quang phổ của dịch vụ công nghệ, cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu đa dạng. Sản phẩm chính của công ty là các giải pháp hybrid sáng tạo, tích hợp các nền tảng đám mây tiên tiến, giải pháp và công nghệ AI..

Chúng tôi đang tìm kiếm một Lập trình viên Node.js & AI/ML Mới Tốt Nghiệp đầy nhiệt huyết và tài năng để gia nhập đội ngũ năng động của chúng tôi. Trong vai trò này, bạn sẽ có cơ hội làm việc trên các dự án tiên tiến, học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm và đóng góp vào việc phát triển các giải pháp sáng tạo bằng cách sử dụng công nghệ Node.js và AI/ML. Công việc bao gồm:

Phát triển, kiểm thử và bảo trì các ứng dụng Node.js chất lượng cao.

Tham gia vào tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm, từ thiết kế và phát triển đến kiểm thử và triển khai.

Học hỏi và áp dụng các khái niệm và kỹ thuật AI/ML để giải quyết các vấn đề thực tế.

Làm việc với cơ sở dữ liệu NoSQL (ví dụ: MongoDB) và các công nghệ liên quan khác.

Hợp tác hiệu quả với các nhóm chức năng khác (ví dụ: quản lý sản phẩm, nhà thiết kế, QA).

Cập nhật những tiến bộ mới nhất trong Node.js, AI và các công nghệ liên quan.

Đóng góp vào việc cải thiện quy trình phát triển và các thực tiễn tốt nhất.

Đam mê học hỏi công nghệ mới và có đạo đức nghề nghiệp cao.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích tốt.

Hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của lập trình.

Thành thạo các cấu trúc dữ liệu và thuật toán thông dụng.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm hoặc các ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HYBRID SOLUTIONS VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt.

Thu nhập theo năng lực thực tế, không chỉ dựa vào số năm kinh nghiệm.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến với công ty mẹ ở Canada.

Làm việc trên các dự án đầy thử thách và bổ ích.

Cơ hội nhận ESOP & trở thành một core member của team global.

