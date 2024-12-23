Tuyển Lập trình viên Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y tế Việt Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y tế Việt Cường
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y tế Việt Cường

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y tế Việt Cường

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích dữ liệu phần mềm/ website cho các dự án của công ty.
Phát triển, quản lý quan hệ với các đối tác (PO, DEV, QA, PM, ...) để hiểu và đàm phán nhu cầu, mong đợi của các bên liên quan,soạn thảo tài liệu cần thiết:
+Use Cases, User Stories
+Business Requirement Document (BRD)
+Requirement Traceability Matrix (RTM)
+Functional Requirement Specification (FRS)/ Functional Specification Document (FSD)
+Software Requirement Specification (SRS)/ Software Requirement Document (SRD)
Làm việc với tư cách là nhà tư vấn để giúp khách hàng xây dựng user case có giá trị nhất.
Phối hợp chặt chẽ với các developer và QAs để làm rõ yêu cầu.
Xác định các cơ hội cải tiến (chủ động và phản ứng) để tăng sự chấp nhận và sự hài lòng của khách hàng.
Hợp tác với Phần mềm trong việc phát triển kế hoạch và triển khai dự án, ước tính thời gian và nguồn lực, giám sát việc hoàn thành các mốc quan trọng, theo dõi tất cả các giai đoạn của vòng đời dự án, cung cấp báo cáo kịp thời về các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ dự án, điều phối hành động và giải quyết xung đột.
Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu.
Công việc chi tiếtsẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ.
- Tuổi: dưới40 tuổi.
- Trình độ: Từ Đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin.
- Kinh nghiệm:
+ Ưu tiên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
+Có kinh nghiệm trong các dự án hệ thống y tế là một lợi thế.
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng lãnh đạo và quản lý các bên hiệu quả.
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, quản lý thời gian và phân tích xuất sắc.
+ Học hỏi nhanh, có mong muốn học hỏi và áp dụng công nghệ mới.
+ Có tinh thần đòi hỏi sản phẩm chất lượng cao.
- Điểm cộng:
+ Chứng chỉ: ECBA, CCBA, CBAP, và các chứng chỉ khác liên quan BA, Scrum, Agile, stakeholder management, ...
+ Sử dụng thành thạo các công cụ, kỹ thuật: Jira, confluence, Figma, Draw.IO, Balsamiq Wireframes, StartUML, ...
+ Tiếng Anh: đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh giao tiếp.

Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y tế Việt Cường Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận, tùy theo năng lực.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao cùng với các trang thiết bị hiện đại.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
- Đào tạo:Được tham gia các khóa đào tạo theo luật định và các khóa nâng cao kiến thức chuyên môn.
- Bảo hiểm:Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết.
- Khám sức khỏe:Được khám sức khoẻ định kỳ.
-Chế độ khác:Được tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hằng năm và các chế độ khác theo luật định.
- Thưởng, các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Sáng Thứ 7 (8:00 – 12:00 và 13:30 - 17:30).
- Địa điểm làm việc: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SIS SOFT.
Địa Chỉ: 177 Đường N5, Khu nhà ở số 4 tại KĐTM Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y tế Việt Cường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y tế Việt Cường

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y tế Việt Cường

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 397, Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

