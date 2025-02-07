Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 195 trương văn bang, thạnh mỹ lợi, tp thủ đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Cùng team tham gia phân tích, tìm hiểu rõ các yêu cầu/mong muốn từ công ty đối với việc điều chỉnh/bổ sung cho các hệ thống quản lý hiện tại.

Làm việc với đối tác xây dựng hệ thống để đưa ra/review các test case cho các hệ thống mới.

Quản trị/xử lý các vấn đề phát sinh của các hệ thống.

Hỗ trợ các chi nhánh khi sử dụng hệ thống.

Công việc khác do cấp trên phân bổ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan khác

Nam/Nữ sinh năm 1998 trở về trước.

Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm tại vị trí tương đương.

Có kiến thức về test, đọc và phân tích nghiệp vụ

Có tư duy logic và tính tổ chức cao.

Có tinh thần làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và gắn bó lâu dài với công ty.

Nhiệt tình, hòa đồng và khả năng làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc độc lập/làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng

Mức lương:

Trong đó, tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật, Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net.

Chế độ phúc lợi:

Tăng lương hằng năm.

Thưởng: 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Phép năm theo Luật Lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

