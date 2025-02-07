Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- số 195 trương văn bang, thạnh mỹ lợi, tp thủ đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Cùng team tham gia phân tích, tìm hiểu rõ các yêu cầu/mong muốn từ công ty đối với việc điều chỉnh/bổ sung cho các hệ thống quản lý hiện tại.
Làm việc với đối tác xây dựng hệ thống để đưa ra/review các test case cho các hệ thống mới.
Quản trị/xử lý các vấn đề phát sinh của các hệ thống.
Hỗ trợ các chi nhánh khi sử dụng hệ thống.
Công việc khác do cấp trên phân bổ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan khác
Nam/Nữ sinh năm 1998 trở về trước.
Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm tại vị trí tương đương.
Có kiến thức về test, đọc và phân tích nghiệp vụ
Có tư duy logic và tính tổ chức cao.
Có tinh thần làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và gắn bó lâu dài với công ty.
Nhiệt tình, hòa đồng và khả năng làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc độc lập/làm việc nhóm tốt
Nam/Nữ sinh năm 1998 trở về trước.
Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm tại vị trí tương đương.
Có kiến thức về test, đọc và phân tích nghiệp vụ
Có tư duy logic và tính tổ chức cao.
Có tinh thần làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và gắn bó lâu dài với công ty.
Nhiệt tình, hòa đồng và khả năng làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc độc lập/làm việc nhóm tốt
Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thương lượng
Mức lương:
Trong đó, tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật, Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net.
Chế độ phúc lợi:
Tăng lương hằng năm.
Thưởng: 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Phép năm theo Luật Lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
Mức lương:
Trong đó, tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật, Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net.
Chế độ phúc lợi:
Tăng lương hằng năm.
Thưởng: 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Phép năm theo Luật Lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI