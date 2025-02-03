Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 32/2 Thống Nhất, Phường 10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên

Tham gia phát triển các dự án phần mềm sử dụng NodeJS hoặc PHP

Phân tích yêu cầu, thiết kế và xây dựng các tính năng mới cho các ứng dụng web

Tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng hiện có

Tham gia vào quá trình kiểm thử và sửa lỗi

Cộng tác với các thành viên khác trong nhóm để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới phù hợp với dự án

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Có kiến thức vững về PHP hoặc NodeJS

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL

Kinh nghiệm làm việc với các framework PHP (Laravel, Symfony, CodeIgniter) hoặc NodeJS (Express, NestJS)

Có kiến thức về RESTful API và microservices

Hiểu biết về version control (Git)

Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có kiến thức cơ bản về .NET và Java là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng với các dự án đa dạng

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI

