Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 32/2 Thống Nhất, Phường 10,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phát triển các dự án phần mềm sử dụng NodeJS hoặc PHP
Phân tích yêu cầu, thiết kế và xây dựng các tính năng mới cho các ứng dụng web
Tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng hiện có
Tham gia vào quá trình kiểm thử và sửa lỗi
Cộng tác với các thành viên khác trong nhóm để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới phù hợp với dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin
Có kiến thức vững về PHP hoặc NodeJS
Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL
Kinh nghiệm làm việc với các framework PHP (Laravel, Symfony, CodeIgniter) hoặc NodeJS (Express, NestJS)
Có kiến thức về RESTful API và microservices
Hiểu biết về version control (Git)
Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có kiến thức cơ bản về .NET và Java là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng với các dự án đa dạng
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
