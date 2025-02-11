Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ID DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 793/86 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích các số liệu yêu cầu và kiểm tra các tính năng sản phẩm có đạt chất lượng không.

- Thực hiện daily task kiểm tra lỗi các sản phẩm mỗi ngày.

- Tạo và duy trì thử nghiệm các trường hợp kiểm tra lỗi trên các case tính năng của sản phẩm trên hệ thống.

- Xây dựng và duy trì Kế hoạch QA/QC đáp ứng các yêu cầu kiểm tra nội bộ và bên ngoài.

- Đảm bảo tất cả các tính năng sản phẩm sử dụng trong công ty đều đạt tiêu chuẩn yêu cầu.

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm tra chất lượng và kiểm tra tất cả các sản phẩm và dịch vụ.

- Xây dựng, thực hiện và duy trì các thủ tục, chính sách và tiêu chuẩn chất lượng nội bộ.

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

- Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu liên quan đến QA/QC được cập nhật và duy trì.

- Thu thập dữ liệu, thống kê, phân tích và báo cáo dữ liệu, xác định các chỉ tiêu của công ty và dự án.

- Soạn thảo Specs, Presentation, Document của QC team.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT, Quản lý chất lượng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có kinh nghiệm testing Automation ít nhất 02 năm.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản trị chất lượng dự án phần mềm, website, hoặc trợ lý dự án, điều phối viên dự án phần mềm, website.

- Ưu tiên các ứng viên đang làm QA/QC cho các dự án các công ty BPO cho Facebook, Google, Tiktok.

- Có kinh nghiệm giám sát tiến độ, chất lượng các dự án triển khai CRM, ERP... là một lợi thế

- Khả năng tự lập kế hoạch & triển khai công việc.

- Giao tiếp tốt, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, làm việc sâu sát.

- Kỹ năng xây dựng quy trình, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng trình bày rõ ràng, sử dụng thành thạo công cụ JIRA.....

- Tư duy quy trình và tư duy logic tốt

- Khả năng multi task và quản lý thời gian tốt

- Địa điểm làm việc: Bangkok, Thailand

Tại CÔNG TY TNHH ID DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty hỗ trợ chi phí Visa.

- Làm việc trong môi trường quốc tế, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp.

- Tài trợ chi phí ăn uống và nhà cửa.

- Lương 1,800$ hoặc thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ID DECOR

