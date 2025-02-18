Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Tép Bạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm thử ứng dụng di động được phát triển bằng Flutter trên cả Android và iOS.

• Viết và thực hiện test case dựa trên yêu cầu của dự án.

• Kiểm thử UI/UX, chức năng, hiệu suất và khả năng tương thích của ứng dụng.

• Ghi nhận và báo cáo lỗi (bug) lên hệ thống quản lý lỗi như Jira, Trello.

• Thực hiện re-test sau khi lỗi được sửa bởi team Developer.

• Hỗ trợ kiểm thử tự động (Automation Testing) nếu có thể.

• Làm việc cùng Dev, BA, PO để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin hoặc liên quan.

• Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm (Manual/Automation Testing).

• Biết sử dụng các công cụ quản lý lỗi như Jira, Trello, hoặc TestRail là lợi thế.

• Có tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng phát hiện lỗi tốt.

• Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Tép Bạc Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ đóng dấu, xác nhận thực tập và được hỗ trợ chi phí thực tập.

• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

• Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, thời gian từ 9:00AM-18:00 từ T2 đến T6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tép Bạc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.