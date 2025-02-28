Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Việt Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 34 đường 32, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM), Quận 7, Quận 7

Nghiên cứu, cải tiến sản phẩm phần mềm hiện có của công ty.

Xây dựng sản phẩm theo đơn đặt hàng của Khách hàng.

Triển khai và hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm.

Giờ làm việc là 8h30-12h, 13h30-17h30 từ thứ 2 – thứ 6, Thứ 7 làm buổi sáng.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi rõ hơn lúc phỏng vấn.

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin

Sử dụng thành thạo MỘT TRONG NHỮNG ngôn ngữ lập trình C#, .NET, Php, Android.

Có kiến thức về cơ sở dữ liệu SQL server.

Có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình

NHIỆT TÌNH trong công việc, say mê, HAM HỌC hỏi.

Ưu tiên các ứng viên có ĐAM MÊ DU LỊCH vì có thể đi công tác các Tỉnh thành trên cả nước thường xuyên.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Việt Á Thì Được Hưởng Những Gì

Đội ngũ lãnh đạo, quản lý đầy tài năng và nhiệt huyết, luôn trọng dụng nhân tài.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực.

Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ chính sách khác theo quy định của Bộ Luật lao động và công ty;

Được nghỉ 15 (mười lăm) ngày phép vẫn hưởng nguyên lương.

Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất,.. theo thành tích công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Việt Á

