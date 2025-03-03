Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần và Dịch vụ Ecommage làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 10, số 300 Đê La Thành Nhỏ, P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 2 Triệu

● Phát triển các giải pháp về Website E-commerce (Magento) các nền tảng mạng ứng dụng lớn trên nền PHP/MySQL.

● Đưa ra các cải tiến để tối ưu hiệu năng cho các website Magento.

● Giải quyết các lỗi phát sinh, phát triển hoặc nâng cấp các tính năng theo yêu cầu.

● Nghiên cứu công nghệ mới trong phát triển web.

● Ghi chép các tài liệu hoặc hướng dẫn kỹ thuật.

● Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Sinh viên năm cuối/ đã tốt nghiệp ĐH, Cao đẳng, Trung tâm về CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan

● Có định hướng phát triển Back End

● Có kiến thức Base PHP tốt, đã từng thực tập hoặc làm các dự án về một trong số các framework của PHP là một lợi thế

● Nắm chắc về mô hình MVC, lập trình hướng đối tượng OOP hay MySQL

● Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu

● Sẵn sàng và tích cực cập nhật công nghệ, kiến thức liên quan tới công việc.

● Khả năng team work tốt và làm việc độc lập.

● Có khả năng tự nghiên cứu tốt.

Tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Ecommage Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ của một nhân viên đào tạo là gì?

Ngoài ra chế độ của công ty là gì khi bạn vào chính thức?

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Ecommage

