Tuyển Lập trình viên Công ty CP Công nghệ Thông tin Qikify làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tầng 18, tòa nhà Cland 156 ngõ Xã Đàn 2, P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Chỉnh sửa, dựng HTML / JS / CSS trên Shopify theme.

Tích hợp các app của công ty vào Shopify (sẽ được hướng dẫn làm việc trên Shopify).

Hỗ trợ khách hàng về mặt kỹ thuật (các task liên quan đến HTML/CSS/JS).

Phối hợp với các Front-line Supporters tìm hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề của khách hàng.

Tổng hợp và báo cáo những vấn đề kĩ thuật mà khách hàng thường xuyên gặp phải nhằm đưa ra những góp ý cải thiện sản phẩm.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh căn bản để trao đổi với khách hàng qua email, chat.

Thành thạo HTML, CSS, vanilla JS, JQuery, Responsive media query, Bootstrap 4.

Có kinh nghiệm trong việc tích hợp chức năng và data vào website.

Hiểu sâu về cách dựng HTML, CSS dạng component, tương thích với trình duyệt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, và tinh thần trách nhiệm cao.

Tự tin và có khả năng với vanilla JS, ES6 là một lợi thế.

Tại Công ty CP Công nghệ Thông tin Qikify Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung năng động và "no boss".

Phát triển khả năng cá nhân và tư duy làm sản phẩm global cho khách hàng quốc tế.

Lương tháng 13, bonus quý, năm tương ứng với năng lực

BHXH/BHYT cho nhân viên chính thức.

Văn phòng tiện nghi với view hồ siêu đẹp giữa trung tâm Hà Nội.

Hệ thống bonus giữa các thành viên thú vị và độc đáo.

Foodie đều đặn các ngày 2, 4, 6 trong tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ Thông tin Qikify

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin