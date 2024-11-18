Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Trường Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8, KTDC TT5B, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội., Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và tối ưu giao diện web, nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp khách hàng dễ sử dụng khi tham khảo thông tin và chọn mua sản phẩm

kế hoạch và viết nội dung cho kênh Web, Facebook và Tiktok, theo định hướng. Chủ động đề xuất các ý tưởng sáng tạo

Quản lý các kênh social khác như Tiktok, Youtube, Zalo OA, page FB,..

Phối hợp làm việc với phòng ban, và Lãnh đạo để quản lý data trên website.

Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các campaign, chương trình bán hàng tăng traffic và doanh thu trên website

Tìm hiểu, nghiên cứu về nhóm hàng, sản phẩm để đưa ra guideline chuẩn cho nội dung, hình ảnh, cách hiển thị, flow mua hàng tối ưu nhất.

Chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin sản phẩm, hình ảnh sản phẩm trên website.

Định kỳ kiểm tra và sửa chữa các lỗi hoặc sự không phù hợp trên website.

Theo dõi và báo cáo hiệu suất của nội dung và hình ảnh trên website.

Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo

Lập báo cáo về hiệu quả của những hạng mục đang nắm, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện, tối ưu các chỉ số

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và khả năng đáp ứng deadline

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Thời gian làm việc: 8h-12h, 13h30-17h30.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành CNTT.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Trường Thành Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

- Chế độ phúc lợi và thưởng theo quy định công ty.

-Thử việc 1 tháng, được đào tạo công việc.

- Tham gia chương trình đào tạo đội ngũ quản lý tiềm năng

- Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn

- Team building hằng năm và các chương trình nội bộ

- Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong Công ty

- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9,

- Thưởng tết, tháng 13 đầy đủ

- Người lao động được tham gia BHXH

- Thưởng các dịp lễ, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

- Công việc ổn định và lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Trường Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin