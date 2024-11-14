Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tiếp nhận công trình và chuẩn bị thi công

Nhận và kiểm tra bản vẽ, khảo sát, kiểm tra mặt bằng, đo đạc kích thước hiện trạng

Nghiên cứu hiểu rõ và triển khai chính xác bản vẽ cùng biện pháp thi công.

Trao đổi phối hợp với bộ phận sản xuất

Lập phương án thi công tổng thể, lên kế hoạch nhân sự, kế hoạch triển khai giai đoạn/ chi tiết

Làm việc trực tiếp với đội thi công, thầu phụ, nhà cung cấp trong phạm vi trách nhiệm được giao.

Làm các thủ tục liên quan để triển khai thi công.

Tổ chức triển khai thi công và quản lý chất lượng công trình

Tiếp nhận và quản lý mặt bằng thi công công trình

Chuẩn bị thủ tục thi công theo yêu cầu của Tư vấn giám sát/Chủ đầu tư/Tòa nhà

Chủ động giải quyết các phát sinh trên công trình. Thông tin, phối hợp các bộ phận liên quan kịp thời để giải quyết nhanh gọn các phát sinh sao cho hiệu quả, tối ưu.

Quản lý tiến độ, chất lượng thi công các hạng mục công trình

Phối hợp các bộ phận làm hồ sơ thanh quyết toán, nghiệm thu khối lượng thi công

Tổ chức thực hiện, giám sát công tác bảo hành, bảo trì công trình.

Các công việc khách do TP giao

YÊU CẦU:

Giới tính: Nam.

Trình độ: Kỹ sư xây dựng tốt nghiệp các trường Đại học thuộc ngành xây dựng, Kiến trúc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vai trò Giám sát thi công tại các công ty nội thất (có lĩnh vực thiết kế + thi công nội thất)

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, words, excels, Project.

Chịu được áp lực công việc cao

QUYỀN LỢI:

Thu nhập Lương cứng 15-18tr +% sản lượng. Tổng thu nhập từ 25-30tr

Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức

Đào tạo chuyên môn liên tục và tiếp cận các công trình thực tế .

Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Quản lý

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

