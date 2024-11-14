Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tiếp nhận công trình và chuẩn bị thi công
Nhận và kiểm tra bản vẽ, khảo sát, kiểm tra mặt bằng, đo đạc kích thước hiện trạng
Nghiên cứu hiểu rõ và triển khai chính xác bản vẽ cùng biện pháp thi công.
Trao đổi phối hợp với bộ phận sản xuất
Lập phương án thi công tổng thể, lên kế hoạch nhân sự, kế hoạch triển khai giai đoạn/ chi tiết
Làm việc trực tiếp với đội thi công, thầu phụ, nhà cung cấp trong phạm vi trách nhiệm được giao.
Làm các thủ tục liên quan để triển khai thi công.
Tổ chức triển khai thi công và quản lý chất lượng công trình
Tiếp nhận và quản lý mặt bằng thi công công trình
Chuẩn bị thủ tục thi công theo yêu cầu của Tư vấn giám sát/Chủ đầu tư/Tòa nhà
Chủ động giải quyết các phát sinh trên công trình. Thông tin, phối hợp các bộ phận liên quan kịp thời để giải quyết nhanh gọn các phát sinh sao cho hiệu quả, tối ưu.
Quản lý tiến độ, chất lượng thi công các hạng mục công trình
Phối hợp các bộ phận làm hồ sơ thanh quyết toán, nghiệm thu khối lượng thi công
Tổ chức thực hiện, giám sát công tác bảo hành, bảo trì công trình.
Các công việc khách do TP giao
YÊU CẦU:
Giới tính: Nam.
Trình độ: Kỹ sư xây dựng tốt nghiệp các trường Đại học thuộc ngành xây dựng, Kiến trúc
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vai trò Giám sát thi công tại các công ty nội thất (có lĩnh vực thiết kế + thi công nội thất)
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, words, excels, Project.
Chịu được áp lực công việc cao

YÊU CẦU:
Giới tính: Nam.
Trình độ: Kỹ sư xây dựng tốt nghiệp các trường Đại học thuộc ngành xây dựng, Kiến trúc
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vai trò Giám sát thi công tại các công ty nội thất (có lĩnh vực thiết kế + thi công nội thất)
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, words, excels, Project.
Chịu được áp lực công việc cao
QUYỀN LỢI:
Thu nhập Lương cứng 15-18tr +% sản lượng. Tổng thu nhập từ 25-30tr
Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức
Đào tạo chuyên môn liên tục và tiếp cận các công trình thực tế .
Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty

Thu nhập Lương cứng 15-18tr +% sản lượng. Tổng thu nhập từ 25-30tr
Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức
Đào tạo chuyên môn liên tục và tiếp cận các công trình thực tế .
Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Quản lý
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà số 168 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

