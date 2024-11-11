Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Smartten Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

Mức lương Từ 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Dong Da, Ha Noi, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 40 Triệu

Làm việc với các bên liên quan (nội bộ hoặc đối tác) để hiểu yêu cầu

Hiểu sản phẩm để nhanh chóng tìm ra giải pháp sau khi xác định lỗi.

Tối ưu hóa mã để vận hành sản phẩm.

Tech stack:

Programming language: Typescript, ES6, HTML, CSS

Framework: ReactJS

Library: Ant design, Redux, Webpack

Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức vững chắc về phát triển web với các chức năng web3.

Kiến thức về thiết kế và kiến trúc hệ thống ứng dụng web.

Có kinh nghiệm với ít nhất một khung thử nghiệm để phát triển FE.

Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS, Type.

Có kinh nghiệm với các nhóm phát triển giao diện người dùng web3 ([protected info], [protected info], metamask, kết nối ví).

Có kinh nghiệm làm việc với bất kỳ framework CSS nào là một lợi thế.

Có kinh nghiệm phát triển Solidity/Hợp đồng thông minh là một lợi thế.

Clear Code bằng các bài kiểm tra và tài liệu, đảm bảo Code của bạn có thể đọc được và dễ hiểu đối với người khác.

Có kinh nghiệm làm việc trong công ty khởi nghiệp là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Smartten Software Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Happy hours cả công ty vào chiều thứ 6 hàng tuần.

Các hoạt động khác do công đoàn tổ chức: Dã ngoại, teambuidling định kì theo quý...

Tham gia các hoạt động vui chơi khác của công ty: CLB bóng đá, CLB AoE...

Có thêm chế độ bảo hiểm theo quy định

Thời gian làm việc linh động, trang phục thoải mái. Sự kiện teambuilding hàng quý, 12 ngày nghỉ phép trong năm & 3 ngày nghỉ dưỡng (cùng chế độ hàng năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Smartten Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin