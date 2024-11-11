Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Smartten Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ Phần Smartten Software
Mức lương
Từ 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Dong Da, Ha Noi, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 40 Triệu
Làm việc với các bên liên quan (nội bộ hoặc đối tác) để hiểu yêu cầu
Hiểu sản phẩm để nhanh chóng tìm ra giải pháp sau khi xác định lỗi.
Tối ưu hóa mã để vận hành sản phẩm.
Tech stack:
Programming language: Typescript, ES6, HTML, CSS
Framework: ReactJS
Library: Ant design, Redux, Webpack
Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức vững chắc về phát triển web với các chức năng web3.
Kiến thức về thiết kế và kiến trúc hệ thống ứng dụng web.
Có kinh nghiệm với ít nhất một khung thử nghiệm để phát triển FE.
Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS, Type.
Có kinh nghiệm với các nhóm phát triển giao diện người dùng web3 ([protected info], [protected info], metamask, kết nối ví).
Có kinh nghiệm làm việc với bất kỳ framework CSS nào là một lợi thế.
Có kinh nghiệm phát triển Solidity/Hợp đồng thông minh là một lợi thế.
Clear Code bằng các bài kiểm tra và tài liệu, đảm bảo Code của bạn có thể đọc được và dễ hiểu đối với người khác.
Có kinh nghiệm làm việc trong công ty khởi nghiệp là một lợi thế.
Kiến thức về thiết kế và kiến trúc hệ thống ứng dụng web.
Có kinh nghiệm với ít nhất một khung thử nghiệm để phát triển FE.
Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS, Type.
Có kinh nghiệm với các nhóm phát triển giao diện người dùng web3 ([protected info], [protected info], metamask, kết nối ví).
Có kinh nghiệm làm việc với bất kỳ framework CSS nào là một lợi thế.
Có kinh nghiệm phát triển Solidity/Hợp đồng thông minh là một lợi thế.
Clear Code bằng các bài kiểm tra và tài liệu, đảm bảo Code của bạn có thể đọc được và dễ hiểu đối với người khác.
Có kinh nghiệm làm việc trong công ty khởi nghiệp là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ Phần Smartten Software Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Happy hours cả công ty vào chiều thứ 6 hàng tuần.
Các hoạt động khác do công đoàn tổ chức: Dã ngoại, teambuidling định kì theo quý...
Tham gia các hoạt động vui chơi khác của công ty: CLB bóng đá, CLB AoE...
Có thêm chế độ bảo hiểm theo quy định
Thời gian làm việc linh động, trang phục thoải mái. Sự kiện teambuilding hàng quý, 12 ngày nghỉ phép trong năm & 3 ngày nghỉ dưỡng (cùng chế độ hàng năm)
Happy hours cả công ty vào chiều thứ 6 hàng tuần.
Các hoạt động khác do công đoàn tổ chức: Dã ngoại, teambuidling định kì theo quý...
Tham gia các hoạt động vui chơi khác của công ty: CLB bóng đá, CLB AoE...
Có thêm chế độ bảo hiểm theo quy định
Thời gian làm việc linh động, trang phục thoải mái. Sự kiện teambuilding hàng quý, 12 ngày nghỉ phép trong năm & 3 ngày nghỉ dưỡng (cùng chế độ hàng năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Smartten Software
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI