Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu văn phòng tầng 3, toà CT1 - Thái Hà, Khu nhà ở Bộ Công An, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Lập trình backend Rest API bằng Python.

Tìm hiểu và phát triển trên Frappe Framework của ERPNext.

Lập trình frontend sử dụng Jinja Template và Form Builder của Frappe Framework.

Thiết kế và triển khai quy trình tự động hóa sử dụng n8n để tích hợp ERPNext với các hệ thống khác (OPEN API).

Học nghiệp vụ ERPNext cùng đội triển khai để hiểu rõ quy trình và yêu cầu khách hàng.VN

Hiệu chỉnh và phát triển module mới cho hệ thống ERPNext.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm hoặc Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 9 triệu – 13 triệu/tháng (có thể thương lượng dựa trên kinh nghiệm và năng lực).

Cơ hội học hỏi: Tiếp xúc với đa dạng ngành nghề, tiếp nhận kiến thức nghiệp vụ về ERP và tự động hóa quy trình qua n8n.

Phát triển sự nghiệp: Cơ hội trở thành Key Person trong đội phát triển phần mềm ERP core và tự động hóa của Mobiwork.

Môi trường làm việc: Năng động, trao quyền, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.

Hỗ trợ khác: Trang thiết bị làm việc, trợ cấp (nếu có)

Du lịch 02 lần/ năm

Thưởng ngày lễ 2/9, 30/04, 1/5, ... thưởng lương tháng 13.

Hưởng chế độ công đoàn: hiếu, hỉ, ốm đau, …

Công ty đóng BHXH, BHTN, BHYT không trừ lương

Pantry: Coffee, Máy pha coffee, Tủ lạnh

