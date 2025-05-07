Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Trực tiếp phát triển các ứng dụng trên React Native. (xây dựng các app mua sắm, coupon)

Tìm hiểu các công nghệ mới, giúp nâng cao hiệu suất, khả năng mở rộng ứng dụng.

Hỗ trợ các dự án liên quan khác theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm ReactNative. Đã có sản phẩm đưa lên các kho ứng dụng. Đã làm ứng dụng cho cả hệ điều hành android và ios. Ưu tiên các ứng viên đã làm các ứng dụng về mua sắm.

Có kinh nghiệm đẩy app lên play store và appstore.

Có khả năng tư duy độc lập và kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Yêu lập trình, tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành CNTT: Bách Khoa, Đại học công nghệ đại học quốc gia.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: từ 30-40tr + phụ cấp+ thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng. Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý các dự án.

Phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày. Vé tháng gửi xe.

Cung cấp máy tính, điện thoại, các thiết bị làm việc.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thời gian làm việc (8h30-17h, trưa nghỉ 1h, từ thứ 2- 11h30 sáng thứ 7)

Phép năm theo quy định của pháp luật và hoàn tiền những ngày không nghỉ.

Review lương hàng năm theo năng lực làm việc

Du lịch hàng năm, tổng kết cuối năm…

Thưởng lễ tết (thưởng 2/9, tết dương lịch, tết lao động, tết âm lịch)

Đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN. Chế độ khám sức khỏe hàng năm.

Trà, cà phê tại văn phòng miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

