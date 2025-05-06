Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Povilta, Lô B7&B8, Ngách 1, Ngõ 187 đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập trình xây dựng các sản phẩm theo định hướng trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp ERP trên Framework của công ty

Xây dựng các dự án đặc thù cho các tập đoàn lớn thuộc lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Thương mại điện tử, giáo dục, sản xuất

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ngôn ngữ lập trình C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Entity Framework

Có kiến thức nền tảng và kinh nghiệm về:Javascript-JQuery, KendoUI, HTML5/CSS3, XML,CSS, Bootstrap, IIS là một lợi thế

Hiểu biết về SQL Server, viết quy vấn và tối ưu câu lệnh T-SQL, Store-Procedure.

Đã làm việc với MongoDB là một lợi thế

Sẵn sàng tiếp nhận các sinh viên năm cuối mong muốn có cơ hội làm việc sau khi ra trường

Tại Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.

Được hưởng đầy đủ các chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Được hưởng chế độ đãi ngộ hàng năm: Du lịch, Teambuilding công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát huy tối đa năng lực bản thân.

Được đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn theo yêu cầu công việc.

Có cơ hội mở rộng kiến thức về hệ thống quản nhân sự tiền lương doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin