Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP INNOCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VTC Online Building, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Ngôn ngữ sử dụng chủ yếu: PHP

- Front-End: Lập trình Web dựa trên mã nguồn WordPress. Xây dựng, chỉnh sửa hoặc bổ sung các tính năng cho Theme và Plugin của WordPress.

- Back-End: Thiết kế, phát triển module, chức năng cho phần mềm CRM. Sửa lỗi hoặc nâng cấp phần mềm CRM hiện có.

- Báo cáo thường xuyên và kịp thời tiến độ công việc và các vấn đề phát sinh tới Trưởng nhóm. Phối hợp cùng Tester và BA để hoàn thiện sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm về lập trình PHP, nodejs, VOIP... sử dụng thành thạo ít nhất 1 PHP framework.

- Có kinh nghiệm sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

- Ưu tiên có kiến thức về lập trình Web (HTML, CSS, Javascript, jQuery, XML).

- Được đào tạo về quản trị lập trình tổng đài, lập trình các chức năng như autocall, tích hợp tổng đài VOIP vào các hệ thống khác.

- Có hiểu biết về framework laravel và hệ điều hành Linux là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP INNOCOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (từ 8 triệu) + hoa hồng (có tùy từng dự án) + các loại phụ cấp: ăn trưa, di chuyển, điện thoại…

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

- Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch của công ty theo tuần, quý, năm.

- BHYT, BHXH, phép năm… đầy đủ theo đúng quy định.

- Thưởng tháng T13, thưởng các dịp Lễ - Tết theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP INNOCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin