Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH TM SÀI GÒN ĐẸP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH TM SÀI GÒN ĐẸP
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 16 Đường D2, Thủ Đức TP.HCM, Quận 2
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tư vấn các gói dịch vụ và hướng dẫn khách về các dịch vụ của spa. (Tư vấn về các dịch vụ của spa để khách chọn lựa dịch vụ phù hợp, KHÔNG ÁP DOANH SỐ)
Chăm sóc và hỗ trợ hướng dẫn khách hàng vào các khu vực làm dịch vụ
Sắp xếp tour cho kỹ thuật viên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ ( ưu tiên 25 tuổi trở lên ), tốt nghiệp từ Trung Cấp là một điểm cộng
Tiếng Anh giao tiếp tốt , check và xử lý được booking trên hệ thống
Thời gian : 7h-17h ; ca 16h-1h
CÓ KÝ TÚC XÁ FREE CHO NV LÀM CA TỐI
LÀM ĐƯỢC LỄ TẾT ( CẢ TẾT ÂM )
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Tại CÔNG TY TNHH TM SÀI GÒN ĐẸP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn
Tháng off 4 ngày. Không off sẽ được tính thêm lương.
Mỗi tháng sẽ được bonus thêm 1 ngày công vào lương
Bonus 1.2-2tr/tháng (cam kết có phụ cấp)
Phụ cấp cơm + gửi xe 30k/ ngày
Tăng lương sau thử việc và định kỳ.
Có ngày phép năm. Thưởng lương tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM SÀI GÒN ĐẸP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
