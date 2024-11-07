Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH TM SÀI GÒN ĐẸP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 Đường D2, Thủ Đức TP.HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn các gói dịch vụ và hướng dẫn khách về các dịch vụ của spa. (Tư vấn về các dịch vụ của spa để khách chọn lựa dịch vụ phù hợp, KHÔNG ÁP DOANH SỐ)

Chăm sóc và hỗ trợ hướng dẫn khách hàng vào các khu vực làm dịch vụ

Sắp xếp tour cho kỹ thuật viên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ ( ưu tiên 25 tuổi trở lên ), tốt nghiệp từ Trung Cấp là một điểm cộng

Tiếng Anh giao tiếp tốt , check và xử lý được booking trên hệ thống

Thời gian : 7h-17h ; ca 16h-1h

CÓ KÝ TÚC XÁ FREE CHO NV LÀM CA TỐI

LÀM ĐƯỢC LỄ TẾT ( CẢ TẾT ÂM )

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Tại CÔNG TY TNHH TM SÀI GÒN ĐẸP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn

Tháng off 4 ngày. Không off sẽ được tính thêm lương.

Mỗi tháng sẽ được bonus thêm 1 ngày công vào lương

Bonus 1.2-2tr/tháng (cam kết có phụ cấp)

Phụ cấp cơm + gửi xe 30k/ ngày

Tăng lương sau thử việc và định kỳ.

Có ngày phép năm. Thưởng lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM SÀI GÒN ĐẸP

