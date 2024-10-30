Tuyển Luật sư Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Luật sư Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Ngày đăng tuyển: 30/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Luật sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

1. NHIỆM VỤ:
Chỉ đạo, hướng dẫn CBNV trong Bộ phận thu thập các thông tin và hồ sơ cần thiết về khoản vay và khách hàng, cùng CBNV phân tích và thống nhất phương án thu hồi nợ phù hợp trong từng thời kỳ.
Tổ chức, phân công, chỉ đạo và giám sát CBNV trong Bộ phận triển khai các biện pháp tác nghiệp dựa trên loại hình, tính chất nợ, theo đúng phương án thu hồi nợ đã được phê duyệt (nếu có), quy trình thu hồi nợ và các quy trình, quy định hiện hành có liên quan.
Trực tiếp tham gia tác nghiệp cùng CBNV trong trường hợp cần thiết để nắm được tình hình hồ sơ và có định hướng, chỉ đạo phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn trong: liên hệ, gặp gỡ khách hàng và/hoặc người liên quan …
Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ, văn bản do CBNV soạn thảo (bao gồm nhưng không giới hạn trong: tờ trình, báo cáo, thông báo, công văn…) trước khi trình cấp phê duyệt tiếp theo.
Lập kế hoạch công việc cho Bộ phận, đồng thời theo dõi các báo cáo về tình trạng khoản nợ và kết quả công việc (bao gồm nhưng không giới hạn trong: báo cáo tác nghiệp, dự thu, báo cáo thu hồi nợ, báo cáo vận hành…) để có định hướng, chỉ đạo phù hợp.
Xây dựng, mở rộng và duy trì mạng lưới quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong nghiệp vụ thu hồi nợ.
Tham gia hoặc đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, cải tiến các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu… nội bộ liên quan đến công tác thu hồi nợ.
Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham gia vào công tác quản lý nhân sự trong Bộ phận, bao gồm nhưng không giới hạn trong:
Phỏng vấn tuyển dụng
Đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp CBNV
Đánh giá HQLV của CBNV
Kiểm soát thời giờ làm việc và ý thức tuân thủ
Đề xuất đãi ngộ (khen thưởng, điều chỉnh bậc, lương…) hoặc phê bình, kỷ luật phù hợp
Tổ chức các hoạt động gắn kết đội ngũ
Điều phối, sắp xếp , hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ cho cán bộ THN
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ
2.QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
Quản lý và phân bổ công việc cho cán bộ thu hồi nợ trực tiếp.
Tư vấn, hướng dẫn cho các cán bộ thu nợ để đảm bảo đạt chỉ tiêu Ngân hàng đề ra.
Kiểm soát chất lượng báo cáo thu hồi nợ của cán bộ thu hồi nợ trực tiếp.
Đôn đốc nhân viên trong nhóm thu hồi nợ bằng cách quản lý các khoản nợ khó và hỗ trợ các nhân viên ít kinh nghiệm lấy cam kết trả nợ và hoàn thành cam kết của khách hàng.
Hỗ trợ thu hồi nợ (nếu cần) để cải thiện chất lượng các hoạt động thu hồi nợ và duy trì tuân thủ các quy trình và quy định của Ngân hàng.
Chủ trì các cuộc họp nội bộ định kỳ để đánh giá tiến độ thu hồi nợ.
3.BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả làm việc và đối chiếu với chỉ tiêu hàng ngày, hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu của Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm.
Tổng hợp, báo cáo dữ liệu cho các Bộ phận liên quan (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan hoặc 2 năm THN + 6 tháng quản lý (đối với ứng viên nội bộ)/1 năm quản lý với ứng viên bên ngoài
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng và dứt khoát.
Phẩm chất đạo đức tốt.
Khả năng phản hồi nhanh chóng các tình huống khẩn cấp.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ
Thông thạo công nghệ sử dụng trong văn phòng.

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh trong ngành Ngân hàng và Dịch vụ tài chính:
Lương thỏa thuận phù hợp theo năng lực;
Lương tháng 13 + Thưởng thành tích cuối năm;
Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, thâm niên, ...);
Incentive theo hiệu quả làm việc;
Thưởng thúc đẩy theo Tháng/Quý/Năm, …
Đảm bảo các quyền lợi theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng VPBank:
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân);
14 ngày nghỉ phép năm có hưởng lương, nghỉ chế độ có hưởng lương;
Nghỉ vào các dịp Lễ/Tết theo quy định, nhận quà từ VPBank & Công ty;
Du lịch thường niên;
Tài khoản VPBank Staff, miễn phí dịch vụ ngân hàng;
Vay gắn kết với lãi suất ưu đãi cho CBNV có hiệu quả làm việc xuất sắc; …
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến:đánh giá hiệu quả làm việc 2 lần/năm, điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/năm, điều chỉnh lương ngoại lệ cho CBNV hoàn thành xuất sắc công việc;
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến:
Các khoá đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành:đào tạo tân tuyển, đào tạo chuyên đề nội bộ, Công ty hỗ trợ chi phí cho các khoá ngắn hạn bên ngoài;
Các khoá đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành:
Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:Hội thao VPBank (bóng đá, cầu lông, cờ vua, ...); Cuộc thi Sing & Dance, Thi Trạng Nguyên; các chuyến đi tình nguyện, ….
Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

