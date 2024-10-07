Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 - Tòa Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng các module phục vụ cho hệ thống quản lí nghiệp vụ ERP, catalog trên Magento; Tìm kiếm, nghiên cứu và đưa ra giải pháp tối ưu theo các requirement của dự án. Xây dựng và tích hợp các service thông qua Magento API;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng search và đọc hiểu tiếng Anh kĩ thuật; Yêu cầu đã có kinh nghiệm làm sản phẩm hoàn thiện; Thành thạo với mô hình MVC; Sử dụng được 1 framework Javascript; Nắm chắc design pattern, OOP và database; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với Hyvä theme (hoặc AlpineJS và TailwindCSS) là 1 lợi thế.

Tại Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp xúc với các dự án sử dụng đa dạng công nghệ và hiểu biết như lập trình API, tích hợp hệ thống, search engine trên NoSQL, caching engine, triển khai CI/CD; Hoàn thiện kĩ năng làm việc với môi trường chuyên nghiệp Linux, GIT, docker, automation test, auto deployment; Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hiện đại,... để nâng cao hiệu quả làm việc; Đánh giá lương 1-2 lần/năm hoặc đánh giá đột xuất với các thành viên xuất sắc; Thưởng: Thưởng dự án cạnh tranh, Tháng lương 13, Lễ/Tết/Sinh nhật,.. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... khi trở thành nhân viên chính thức; Văn hóa công ty giản dị, chân thành, đồng nghiệp là các senior sẵn sàng giúp đỡ, có nhiều “đất” để phát triển bản thân; Công việc thú vị, đa dạng, được giao tiếp với khách hàng nước ngoài, ít áp lực; Hưởng chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thăm hỏi ốm đau, đám cưới, thai sản,...) Công việc và nghỉ ngơi luôn được chú trọng cân bằng: + Du lịch/team building (3 lần/năm); + Các hoạt động event thường xuyên: sinh nhật hàng tháng, các ngày lễ lớn nhỏ (8/3,20/10,1/6,noel...), + Phúc lợi sức khỏe: giao hữu bóng đá hàng tuần,... + Giải trí: Bàn Bida, Bilac,... + Đồ ăn phụ: hoa quả, trà sữa,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin