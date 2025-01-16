Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thủ công các phép tính kiểm thử trong hệ thống, đảm bảo tất cả giá trị được tính toán chính xác.

Ghi nhận và lưu trữ tài liệu các buổi demo, lỗi bugs và report trạng thái khi được fix.

Hỗ trợ kiểm tra các chức năng theo Acceptance Criteria, gửi lại Evidence cho từng chức năng.

Kiểm tra lại toàn bộ các chức năng đã triển khai trước khi hệ thống được đưa lên môi trường production (Regression Testing).

Mô tả chi tiết các bước thực hiện chức năng dựa theo ý tưởng từ Designer và đưa ra các ý tưởng giảm thiểu lỗi.

Tuân thủ quy trình triển khai nâng cấp hệ thống.

Theo dõi tiến triển theo Timeline và làm báo cáo với cấp trên.

Thực hiện các công việc khác (nếu có) theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành CNTT hoặc ngành liên quan (Không nhận trái ngành).

Có kiến thức Manual Tesing.

Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế.

Ưu tiên kiến thức về Figma, Padding, Margin, Responsive Design.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm projects về thương mại điện tử.

Nắm bắt quy trình kiểm thử phần mềm và kỹ thuật testcase, testplan khi thực hiện.

Có khả năng đọc, hiểu, viết tiếng Anh tốt.

Tư duy logic là điều cần thiết.

Kỹ năng ghi chép, báo cáo tài liệu nhanh và rõ ràng.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Salary + Benefit (ăn trưa, xăng, thể thao...), Level Bonus, End-year Bonus.

Health and fitness: Hoa quả tươi, bánh kẹo tại văn phòng. Công ty trả tiền sport benefit (75%, max 200.000đ/tháng) tuỳ chọn cho nhân viên chính thức.

Meal and gas: Tiền ăn trưa 40.000đ/ngày, tiền xăng đi lại.

Insurance: được tham gia BHXH theo quy định pháp luật khi là nhân viên chính thức.

Teambuiling/Camping hàng năm.

Speed-up: Review lương thường xuyên. Không có month at level.

Monthly Retrospective: Review công việc hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam

