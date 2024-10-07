Tuyển Marketing thu nhập 25 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 25 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3 Đặng Thái Thân, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

Xây dựng kế hoạch và ngân sách tiếp thị phù hợp theo định hướng và Chiến lược/kế hoạch kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ. Tổ chức triển khai và giám sát các kế hoạch tiếp thị đã được phê duyệt đảm bảo tính hiệu quả Quản lý và duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng; Phối hợp với bộ phận liên quan để xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp cho doanh nghiệp. Xác định và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng, đảm bảo kịp thời cập nhật những yêu cầu mới của khách hàng cho các bộ phận có liên quan. Báo cáo tổng kết hoạt động marketing định kỳ và trong từng thời kỳ cho Ban lãnh đạo Phối hợp với khối kinh doanh/các đơn vị liên quan lập kế hoạch và các chương trình/hoạt động khuyến mại, hoạt náo tại điểm giới thiệu dịch vụ, với đối tác... Phối hợp với khối kinh doanh, các đơn vị liên quan lập kế hoạch và tổ chức sự kiện, hội nghị khách hàng. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing hoặc các ngành có liên quan. Trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Kỹ năng quản lý dự án tiếp thị sản phẩm. Kỹ năng lập kế hoạch, điều hành, quản trị các kênh tiếp thị sản phẩm. Kỹ năng tiếng Anh tốt để đọc hiểu tài liệu nước ngoài, giao tiếp hoặc hiểu những thuật ngữ chuyên ngành khi sử dụng các phần mềm theo dõi. Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin phục vụ cho báo cáo và thuyết trình.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

2 tháng thử việc 100% lương Phụ cấp ăn ca Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Gói bảo hiểm sức khỏe cho CBNV: PVI Các khoản thưởng lễ, tết, nghỉ phép Chương trình Chăm sóc sức khỏe CBNV, Teambulding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.