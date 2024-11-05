Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 301, Tâng trung tâm Công nghệ, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Triển khai, lắp đặt các hệ thống mạng máy tính (LAN, WAN...) các thiết bị switch, Firewall, router của các hãng: Cisco, Meraki, Unifi, Dlink...

2. Tư vấn, hỗ trợ, khắc phục sự cố máy tính, mạng LAN, Internet.

3. Giám sát và bảo trì hệ thống mạng LAN, WAN.

4. Các công việc khác (chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 24-37 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc tương đương;

-Mức lương cạnh tranh hấp dẫn

-Làm việc trong môi trường năng động

- Có kiến thức & kinh nghiệm về mạng máy tính (LAN,WAN...);

- Có kỹ năng cấu hình và quản trị Firewall, Wireless controller;

- Chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần làm việc nhóm;

- Có kiến thức về các phần mềm giám sát hệ thống mạng như: Zabbix, PRTG, SolarWinds và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế;

Tại CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 hàng ngày từ thứ 2 – thứ 6

-Thưởng thâm niên 5-10 triệu tương ứng với số năm làm việc

- Nhân viên làm việc cứ đủ 03 năm được tăng 1 ngày phép;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM

