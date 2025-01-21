Tuyển Network Engineer VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển Network Engineer VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt

Network Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 243A Đê La Thành, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm, giải pháp Mạng của các hãng như: Cisco, Juniper, Arista, Aruba, Extreme, H3C, Dell, ...
Tiếp nhận thông tin để xử lý các sự cố nhanh chóng, kịp thời.
Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các đội ngoài cũng như nội bộ về việc lắp đặt, sử dụng và bảo trì các thiết bị để đảm bảo sự hoạt động của hệ thống mạng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Phản hồi với đội giám sát hệ thống hoặc các đội ngoài về các thông tin liên quan đến mạng.
Phối hợp các vendor, hãng để triển khai hoặc xử lý sự cố và tìm các root cause.
Phân tích, viết tài liệu trình bày giải pháp cho khách hàng.
Cập nhật thông tin, phân tích các giải pháp, công nghệ, sản phẩm mới liên quan đến công việc được giao.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức nền tảng về Network tốt.
Có hiểu biết về các hệ thống: Network DC, Network Service Provider, hệ thống Wifi, hệ thống mạng WAN, hệ thống mạng MAN, ...
Có các chứng chỉ quốc tế về mạng như: CCNP, CCIE, ... là một lợi thế.
Có kinh nghiệm tư vấn hạ tầng Mạng cho các khách hàng khối: Bank, Telco, khách hàng nhà nước,....
Làm chủ một số giải pháp, công nghệ mạng như: SDN, SDWAN, Segment Routing, MPLS, EVPN, VxLAN, ...
Có trách nhiệm và thái độ làm việc tốt, có kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng.
Có khả năng viết tài liệu, đào tạo, trình bày giải pháp, nghiên cứu.
Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.
Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm.

Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi tương xứng với năng lực và kết quả hoàn thành công việc.
Chính sách nghiên cứu công nghệ và chính sách đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm hàng năm, được tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí thi các chứng chỉ chuyên môn.
Tài năng và thành tích của từng nhân viên được ghi nhận, có hình thức khen thưởng với những đóng góp vượt trội.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đoàn kết
Đào tạo, làm việc cùng chuyên gia đầu ngành
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn
Được ủng hộ, trao quyền cho cá nhân đóng góp vì tập thể
Được mở rộng quan hệ với các lãnh đạo, cá nhân có uy tín trong ngành
Ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ
Nghỉ phép 12 ngày/năm; các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Review lương 1 năm/lần
Thưởng theo dự án và thưởng năm theo hiệu quả công việc
Cơ hội đi du lịch nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt

VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà đa năng ICON4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

