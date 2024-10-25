Tuyển Ngân hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 21 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
- Hà Nội:
- Toàn Quốc
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 11 - 21 Triệu
Kênh Bancassurance của Prudential luôn tạo cơ hội phát triển sự nghiệp dành cho những ứng viên trẻ, nhiệt huyết và sẵn sàng đương đầu với thử thách. Với lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, mức thu nhập hấp dẫn cùng với môi trường làm việc trẻ trung, đây chính là lựa chọn phù hợp để bạn thể hiện tài năng và xây dựng sự nghiệp vững chắc cho chính mình.
Bancassurance
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
Làm việc trực tiếp tại chi nhánh Ngân hàng là đối tác độc quyền của Prudential, là cầu nối trong việc xây dựng mối quan hệ giữa Prudential và Ngân hàng và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh
Tận dụng nguồn khách hàng từ ngân hàng để trực tiếp tiếp xúc và tư vấn, giới thiệu khách hàng các giải pháp tài chính và chương trình Bảo Hiểm phù hợp.
Hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng tận tình trong suốt quá trình tư vấn sản phẩm.
Đóng góp ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn; định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
Với Mức Lương 11 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng/Đại Học
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales/tư vấn bán hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo Hiểm/Ngân Hàng/Tài Chính.
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, xây dựng mối quan hệ và giải quyết vấn đề tốt, kĩ năng chăm sóc khách hàng.
Nhiệt tình, chăm chỉ và kiên trì.
Có mục tiêu và định hướng phát triển công việc rõ ràng.
Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh: Thưởng chỉ tiêu, năng suất từ 11.000.000 vnđ + Hoa hồng + Các khoản thưởng khác
Thẻ chăm sóc sức khỏe cao cấp, Khám sức khỏe hàng năm theo chính sách công ty
Quyền lợi cho nhân viên xuất sắc với những chuyến đi du lịch, hội thảo và team building trong và ngoài nước cao cấp.
Mở rộng network
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng đến các vị trí quản lí cấp cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
