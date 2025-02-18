Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)

Ngân hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cơ bản từ 10 triệu trở lên + thưởng hấp dẫn Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo Luật lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích công việc:
Chịu trách nhiệm (i) triển khai bán sản phẩm huy động, tài khoản, bảo hiểm và thẻ; (ii) Đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ theo quy định VIB và pháp luật.
Trách nhiệm :
Tư vấn và bán các sản phẩm huy động, tài khoản, bảo hiểm và thẻ cho khách hàng;
Thực hiện cho vay cầm cố chứng từ có giá;
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng;
Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng;
Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế;
Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp), 3-4 năm (Chuyên viên chính), 1-2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và bảo hiểm.
Am hiểu sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng và các quy trình, chính sách liên quan;
Tư cách đạo đức tốt và liêm chính;
Hình thức ưa nhìn, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng và kỹ năng giải quyết vấn đề;
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ngan-hang-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job305199
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ngân hàng Trường Đại học PHENIKAA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học PHENIKAA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAMSON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAMSON VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân đội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Quân đội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Bellsystem24 VietNam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu Bellsystem24 VietNam
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu JobsGO Recruit
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm