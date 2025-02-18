Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản từ 10 triệu trở lên + thưởng hấp dẫn Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo Luật lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm (i) triển khai bán sản phẩm huy động, tài khoản, bảo hiểm và thẻ; (ii) Đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ theo quy định VIB và pháp luật.

Trách nhiệm :

Tư vấn và bán các sản phẩm huy động, tài khoản, bảo hiểm và thẻ cho khách hàng;

Thực hiện cho vay cầm cố chứng từ có giá;

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng;

Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng;

Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế;

Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp), 3-4 năm (Chuyên viên chính), 1-2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và bảo hiểm.

Am hiểu sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng và các quy trình, chính sách liên quan;

Tư cách đạo đức tốt và liêm chính;

Hình thức ưa nhìn, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng và kỹ năng giải quyết vấn đề;

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)

