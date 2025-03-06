Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
- Hà Nội: 21 Lô 1C Trung Yên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi tiền phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp
Thực hiện việc thanh toán tiền hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.
Kiểm tra, soát xét loại chứng từ hợp lý, hợp lệ trước khi trình KTT duyệt chi
Báo cáo với kế toán trưởng về số dư tồn quỹ hàng ngày nhằm đảm bảo quy trình thu chi không bị gián đoạn
Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ kế toán công ty
Theo dõi tạm ứng, hoàn ứng của nhân viên từng Bộ phận
Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ quỹ, ngân hàng theo Bộ phận, khoản mục chi phí công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định PKT
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thưc trong công việc, tư duy logic
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa. Amis, Google sheet
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống bán lẻ
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tinh thần trách nhiệm cao và giữ bí mật thông tin công ty
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán để giải quyết các vấn đề về tài chính với các đối tác, đối tượng liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định
Cơ chế tăng lương hàng năm theo quy định
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
