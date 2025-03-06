Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lô 1C Trung Yên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi tiền phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp

Thực hiện việc thanh toán tiền hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.

Kiểm tra, soát xét loại chứng từ hợp lý, hợp lệ trước khi trình KTT duyệt chi

Báo cáo với kế toán trưởng về số dư tồn quỹ hàng ngày nhằm đảm bảo quy trình thu chi không bị gián đoạn

Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ kế toán công ty

Theo dõi tạm ứng, hoàn ứng của nhân viên từng Bộ phận

Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ quỹ, ngân hàng theo Bộ phận, khoản mục chi phí công ty

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán

Có khả năng kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định PKT

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thưc trong công việc, tư duy logic

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa. Amis, Google sheet

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống bán lẻ

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tinh thần trách nhiệm cao và giữ bí mật thông tin công ty

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán để giải quyết các vấn đề về tài chính với các đối tác, đối tượng liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9-12 triệu

Đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định

Cơ chế tăng lương hàng năm theo quy định

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

