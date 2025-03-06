Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Ngân hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Lô 1C Trung Yên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi tiền phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp
Thực hiện việc thanh toán tiền hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.
Kiểm tra, soát xét loại chứng từ hợp lý, hợp lệ trước khi trình KTT duyệt chi
Báo cáo với kế toán trưởng về số dư tồn quỹ hàng ngày nhằm đảm bảo quy trình thu chi không bị gián đoạn
Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ kế toán công ty
Theo dõi tạm ứng, hoàn ứng của nhân viên từng Bộ phận
Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ quỹ, ngân hàng theo Bộ phận, khoản mục chi phí công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán
Có khả năng kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định PKT
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thưc trong công việc, tư duy logic
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa. Amis, Google sheet
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống bán lẻ
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tinh thần trách nhiệm cao và giữ bí mật thông tin công ty
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán để giải quyết các vấn đề về tài chính với các đối tác, đối tượng liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9-12 triệu
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định
Cơ chế tăng lương hàng năm theo quy định
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 104 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

